WSJ: Уволенный за контакты с РФ советник Трампа общался со студенткой из России

В США ушедшего в отставку Флинна обвиняют в "контакте" (!) с гражданкой России: он с ней поговорил на каком-то приеме.Новая ступень паранойи

По информации источников издания, студентку звали Светлана Лохова, и Флинн виделся с ней всего один раз — а Кембриджском семинаре по разведке в феврале 2014 года. Флинн не проинформировал об этой встрече Пентагон, где он на тот момент работал.

Бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн в 2014 году общался со студенткой, имевшей российское гражданство.

Майкл Флинн ушел в отставку с поста советника по национальной безопасности США после того, как СМИ сообщили о его контактах с российским послом Сергеем Кисляком. В разговорах с дипломатом Флинн, еще не будучи должностным лицом администрации президента США, обсуждал снятие очередного раунда антироссийских санкций, что запрещено законом.

С тех пор появились сообщения о связях и других чиновников команды Дональда Трампа с Кисляком и другими российскими дипломатами. В частности, с российским дипломатом встречался генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Он не упомянул об этих встречах под присягой на слушаниях в Сенате и после публикации сообщений о них был вынужден отказаться от участиях в любых расследованиях, связанных с ходом предвыборной кампании 2016 года.

В России попытки СМИ разоблачить связи американских чиновников с россиянами назвали охотой на ведьм. С критикой действий американских СМИ выступили и многие американские эксперты, в том числе бывший посол в России Майкл Макфол.

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