Генпрокурор США пообещал не участвовать в расследованиях, связанных с президентскими выборами

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что не будет участвовать в каких-либо расследованиях, связанных с ходом предвыборной кампании 2016 года. Он сделал это объявление после появлений в прессе сообщений о его встречах с послом РФ Сергеем Кисляком, о которых он не упомянул под присягой на слушаниях в Сенате при назначении на должность генпрокурора.

Взять самоотвод ему посоветовали сотрудники министерства юстиции США, сообщил Сешнс на пресс-конференции. Обсуждать с ними свое участие в расследованиях, связанных с выборами, он начал еще до публикации о его встречах с российским послом, следует из слов генпрокурора.

Сешнс подчеркнул, что встречался с послом не в качестве члена команды Трампа, а как сенатор: поэтому он не солгал, отрицательно ответив на вопрос, знает ли он о встречах членов штаба Трампа с представителями России. В то же время он признал, что во время слушаний в Сенате ему следовало «притормозить и сказать, что [сам он] встречался пару раз с российским чиновником».

На встрече с Кисляком в сентябре 2016 года речь шла о терроризме и ситуации на Украине, рассказал Сешнс. Посол пригласил его на обед, но он отказался.