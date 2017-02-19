Reuters: ФБР ведет три расследования российского вмешательства в выборы в США

Reuters
07:58, 19 февраля 2017
Требует подтверждения

Три подразделения ФБР ведут расследования в связи с предполагаемым российским вмешательством в президентские выборы в США, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в американском правительстве.

Расследованием взломов компьютерной системы национального комитета Демократической партии занимается управление ФБР в Питтсбурге, которое, по данным Reuters, специализируется в том числе на киберпреступлениях. Сотрудники управления пытаются установить людей, ответственных за атаки.

Управление в Сан-Франциско занимается идентификацией хакеров, известных как Guccifer 2.0 и ответственных за публикацию переписки Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Третье расследование, которое ведет контрразведка ФБР, сконцентрировано на исследовании финансовых операций российских компаний и граждан, предположительно связанных с окружением президента США Дональда Трампа. Речь идет, в частности, о российских инвестициях в зарубежные компании, совершенных через подставные лица и компании.

Ранее агентство Bloomberg писало, что американские спецслужбы, в том числе ФБР, параллельно расследуют как российское вмешательство в выборы, так и контакты окружения Дональда Трампа с РФ. В качестве примера Bloomberg упомянуло перехват ФБР разговоров между советником Трампа Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляком, который в конце концов привел к его увольнению.
США прямо обвинили Россию во вмешательстве в ход выборов американского президента с помощью кибератак, фейковых новостей и пропаганды. По мнению американских спецслужб, Россия хотела помешать победе кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Россия отвергает причастность как к кибератакам на США, так и попытки влиять на ход выборов. Президент США Дональд Трамп, в поддержке которого обвиняют Россию американские спецслужбы, называл эти утверждение попыткой демократов оправдать свое поражение на выборов.

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