Бывший советник Трампа получил более 50 тысяч долларов от RT, «Лаборатории Касперского» и авиакомпании «Волга-Днепр»

Американский конгрессмен-демократ Элайджа Каммингс опубликовал документы о получении бывшим советником президента Дональда Трампа Майклом Флинном десятков тысяч долларов от российских компаний.

В декабре 2015 года Флинн выступил на закрытом мероприятии в Москве, посвященном 10-летию телеканала RT (Russia Today). За речь ему заплатили 33,75 тысячи долларов, следует из документов; еще 11,25 тысячи получила компания Leading Authorities, которая договаривалась с RT о поездке Флинна.

О том, что Флинн получил за выступление деньги, было известно и ранее, однако сколько именно, не сообщалась.

Кроме того, в 2015 году Флинн получил по 11,25 тысячи долларов от грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» и от американской «дочки» «Лаборатории Касперского» Kaspersky Government Security Solutions (KGSS).

В KGSS заявили, что Флинн получил деньги за выступление на мероприятии по безопасности в Вашингтоне, сообщает The Washington Post. В компании подчеркнули, что являются частным предприятием и «никак не связаны ни с каким правительством».

Каммингс направил президенту Дональду Трампу и руководителям Минобороны и ФБР письмо с вопросом, полностью ли Флинн перед возвращением на госслужбу раскрыл сведения о получении денег от России, Турции и других иностранных источников.