NYT рассказала о встрече помощника Трампа с главным раввином России

Бывший юрист корпорации Trump Organization, сейчас занимающий должность специального представителя Белого дома на международных переговорах, летом 2016 года встречался с главным раввином России Берлом Лазаром.

Об этом пишет The New York Times в заметке о связях окружения Дональда Трампа с Россией. Берл Лазар в статье называется «союзником» президента РФ Владимира Путина.

Речь идет о Джеймсе Гринблатте, который, еще будучи юристом Trump Organization, участвовал в избирательной кампании Дональда Трампа и в частности занимался вопросами связей с избирателями-евреями.

Факт встречи NYT подтвердил сам Берл Лазар. По его словам, беседа с Джеймсом Гринблаттом была посвящена российскому обществу и проблемам антисемитизма.