NYT рассказала о встрече помощника Трампа с главным раввином России

The New York Times
07:13, 4 марта 2017
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Бывший юрист корпорации Trump Organization, сейчас занимающий должность специального представителя Белого дома на международных переговорах, летом 2016 года встречался с главным раввином России Берлом Лазаром.

Об этом пишет The New York Times в заметке о связях окружения Дональда Трампа с Россией. Берл Лазар в статье называется «союзником» президента РФ Владимира Путина.

Речь идет о Джеймсе Гринблатте, который, еще будучи юристом Trump Organization, участвовал в избирательной кампании Дональда Трампа и в частности занимался вопросами связей с избирателями-евреями.

Факт встречи NYT подтвердил сам Берл Лазар. По его словам, беседа с Джеймсом Гринблаттом была посвящена российскому обществу и проблемам антисемитизма.

Связи окружения Дональда Трампа с российскими официальными лицами стали важной темой в американских СМИ после того, как выяснилось, что советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн до вступления в должность несколько раз обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком снятие американских санкций против России. Флинн был вынужден уйти в отставку.
Вскоре стало известно, что контакты в Сергеем Кисляком имел новый генеральный прокурор США Джефф Сешнс, причем он солгал под присягой, заявив, что не встречался с послом. Сешнсу пришлось взять самоотвод на случай будущих расследований связей окружения Трампа с Россией.
Дональд Трамп объявил попытки журналистов уличить его приближенных в контактах с РФ охотой на ведьм (такую же характеристику дали в российском МИДе). В твиттере Трамп призвал расследовать связи американских демократов с Россией.

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