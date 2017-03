Очень общительный посол Кто такой Сергей Кисляк, которого называют «самым опасным дипломатом в Вашингтоне»

Сергей Кисляк — кадровый советский и российский дипломат, который значительный период времени на протяжении своей долгой карьеры провел за рубежом. Кисляк получил образование инженера, зачем окончил Всесоюзную академию внешней торговли и начал работать в министерстве иностранных дел СССР в конце 1970-х. Все 1980-е он провел в Вашингтоне — на разных должностях в советском посольстве и представительстве СССР в ООН. Как пишет The Guardian, в основном Кисляк занимался вопросами вооружений и, в отличие от многих других советских дипломатов, не питал ненависти к Штатам, а напротив, пытался наладить отношения между странами.

В 1990-х Кисляк вернулся в Москву и работал в МИДе, а в 1998 году стал послом РФ в Бельгии и постоянным представителем в НАТО. С 2003 по 2008 годы он был замглавы МИД, а затем, незадолго до победы Барака Обамы на выборах, отправился в Вашингтон руководить российским посольством.

Кисляк хорошо говорит по-английски и знаком со многими американскими политиками. Как пишет The Washington Post, знакомые Кисляка отмечают, что дипломат гордится своими связями и охотно рассказывает об ужинах с влиятельными чиновниками. Бывший посол США в России Майкл Макфол вспоминает, что в 2011 году на ужине у Кисляка собрались около 50 человек, так или иначе оказывающих влияние на формирование политики в отношении России в администрации Обамы. Макфол рассказывал The New York Times, что был восхищен способностью Кисляка собрать такую компанию.

На официальных выступлениях Кисляк мог рьяно и прямолинейно защищать позицию России, например, по вопросу о конфликте на востоке Украины — а потом позвать кого-нибудь из оппонентов на ужин. Кисляка уважают в Вашингтоне за то, как он преданно отстаивает позиции своей страны.

«Я работал в США так долго, что знаю уже всех», — объяснял свою общительность сам Кисляк. В апреле 2016 года он был на первой речи Трампа, касающейся внешней политики; перед выступлением миллиардер, как пишет The Wall Street Journal, тепло поприветствовал дипломата. Посол говорит, что часто ходит на мероприятия как демократов, так и республиканцев, чтобы быть в курсе событий в американской политике.

«Я знаю посла Кисляка. Ветеран российской дипломатии, человек, встречу с которым сложно забыть», — говорит о российском после бывший глава ЦРУ Джон Маклафлин. О Кисляке как о типичном советском дипломате отзывался и генпрокурор Джефф Сешнс, которого сейчас обвиняют во лжи под присягой о встречах с российскими чиновниками. Сешнс в 2016 году, будучи сенатором от Алабамы и одним из советников в предвыборном штабе Трампа, дважды встречался с Кисляком и не сказал об этом на слушаниях в Сенате. Генпрокурор утверждает, что общался с послом только как сенатор, а спрашивали у него про обсуждение выборов с представителями Кремля.

Кисляк активно общается с политиками, но широкой публике практически неизвестен — он отказывается приходить на телеэфиры, редко встречается с журналистами и нечасто дает пресс-конференции. Он регулярно устраивает вечера «джаз-дипломатии», на которых выступает саксофонист и член «Единой России» Игорь Бутман; как пишет Politico, Кисляк продвигает интересы России за пределами Вашингтона и участвует во многих культурных мероприятиях. Издание называет Кисляка «самым опасным дипломатом в Вашингтоне», имея в виду, что встреча с ним привела к отставке советника Трампа Майкла Флинна.

CNN пишет, что некоторые действующие и бывшие сотрудники американских спецслужб считают Кисляка агентом Службы внешней разведки и главным рекрутером агентов Кремля (пресс-служба Кремля это отрицает). Директор Мэттью Роянски, который хорошо знаком с Кисляком, сомневается, что он может быть агентом российских спецслужб — он больше похож на преданного своей работе дипломата.

Ожидается, что в ближайшие месяцы Сергей Кисляк покинет пост посла России в Вашингтоне, а сменить его может замглавы МИД России Анатолий Антонов, пишет «Коммерсант».