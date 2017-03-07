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Глава РУСАДА ушла в отставку. Она рассказывала об «институциональном сговоре» по употреблению допинга

ТАСС
07:35, 7 марта 2017
Надежный источник

Исполняющая обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович ушла в отставку. Об этом рассказал глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Причины отставки Анцелиович не сообщаются.

В конце 2016 года в The New York Times вышло интервью с Анцелиович, в котором она назвала существовавшую в России систему употребления допинга «институциональным сговором». При этом она подчеркнула, что высшее руководство страны не участвовало в этой системе.
После публикации интервью в РУСАДА заявили, что слова Анцелиович вырвали из контекста. Журналистка NYT Ребекка Руиз настаивает, что все цитаты приведены корректно.
Президент России Владимир Путин признал провал системы борьбы с допингом в стране. При этом он отверг заявления Всемирного антидопингового агентства о существовании в России государственной системы поддержки допинга. На борьбу с допингом в ближайшие три года в России выделили 1,6 миллиарда рублей.

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