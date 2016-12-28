РУСАДА обвинило The New York Times в искажении слов своего руководителя о системе применения допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что слова его руководителя Анны Анцелиович, процитированные в газете The New York Times, были искажены и вырваны из контекста.

В публикации The New York Times от 27 декабря говорится, что Анцелиович назвала систему применения допинга в российском спорте «институциональным сговором». В действительности, как утверждает РУСАДА, глава агентства не выражала собственное мнение, а говорила о содержании доклада независимого эксперта Ричарда Макларена.

В беседе с журналистом The New York Times Ребеккой Руиз руководитель РУСАДА заметила, что Макларен «отказался от слов „государственная система допинга“ и использовал словосочетание „институциональный заговор“, исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны».

Публикацию The New York Times также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он усомнился в достоверности слов, которые процитировала газета.

«Пока мы не можем что-либо говорить, поскольку речь идет именно о сообщении этого издания, и говорить, насколько оно соответствует действительности, насколько слова, которые ей приписывают, были произнесены, что имелось в виду, в каком контексте — все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы», — сказал Песков.