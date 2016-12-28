Глава РУСАДА назвала «институциональным сговором» систему употребления допинга в России

Исполняющая обязанности директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович назвала «институциональным сговором» систему массового употребления допинга российскими спортсменами. Об этом она заявила в интервью The New York Times.

Анцелиович добавила, что высшее руководство страны не участвовало в организации этой системы. NYT добавляет, что другие неназванные чиновники также больше не отрицают существование допинговой схемы, но уверяют, что государство никак ее не поддерживало.

Председатель комиссии Олимпийского комитета России по борьбе с допингом Виталий Смирнов в беседе с изданием заявил, что «мы совершили много ошибок». Он подчеркнул, что нужно выяснить причины, по которым спортсмены принимали допинг или соглашались это делать, когда им предлагали.

Смирнов также напомнил о данных, опубликованных хакерами Fancy Bear (их связывают с Россией) после взлома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Из документов следует, что спортсменам из западных стран давали разрешение на прием запрещенных препаратов.