Журналистка The New York Times отвергла обвинения в искажении слов российских спортивных чиновников
Журналистка The New York Times Ребекка Руиз заявила, что корректно процитировала слова российских спортивных чиновников в материале о признании российской стороной существования системы применения допинга.
«Российские чиновники сказали мне, что больше не отрицают существование махинаций с допингом, [а отрицают] только то, что их контролировало государство», — написала Руиз в твиттере.
Она добавила, что спросила у назначенного президентом Владимиром Путиным главы Независимой общественной комиссии по борьбе с допингом Виталия Смирнова, так ли это, и он ответил «да».
I asked Vitaly Smirnov, Russia's antidoping reform chief appointed by President Putin, if this was correct. He said yes. (3/3)— Rebecca R. Ruiz (@RebeccaRuiz) December 28, 2016
27 декабря The New York Times опубликовала статью, в которой исполняющая обязанности директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович называет систему массового употребления допинга российскими спортсменами «институциональным сговором». В публикации также сказано, что российские чиновники больше не отрицают, что в РФ действовала система применения допинга.
Позже РУСАДА заявило, что слова Анцелиович были вырваны из контекста. В организации утверждают, что она говорила о содержании доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, а не выражала свою позицию.