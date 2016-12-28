Журналистка The New York Times отвергла обвинения в искажении слов российских спортивных чиновников

Журналистка The New York Times Ребекка Руиз заявила, что корректно процитировала слова российских спортивных чиновников в материале о признании российской стороной существования системы применения допинга.

«Российские чиновники сказали мне, что больше не отрицают существование махинаций с допингом, [а отрицают] только то, что их контролировало государство», — написала Руиз в твиттере.

Она добавила, что спросила у назначенного президентом Владимиром Путиным главы Независимой общественной комиссии по борьбе с допингом Виталия Смирнова, так ли это, и он ответил «да».