Журналистка The New York Times отвергла обвинения в искажении слов российских спортивных чиновников

Ребекка Руиз
17:49, 28 декабря 2016
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Журналистка The New York Times Ребекка Руиз заявила, что корректно процитировала слова российских спортивных чиновников в материале о признании российской стороной существования системы применения допинга.

«Российские чиновники сказали мне, что больше не отрицают существование махинаций с допингом, [а отрицают] только то, что их контролировало государство», — написала Руиз в твиттере.

Она добавила, что спросила у назначенного президентом Владимиром Путиным главы Независимой общественной комиссии по борьбе с допингом Виталия Смирнова, так ли это, и он ответил «да».

27 декабря The New York Times опубликовала статью, в которой исполняющая обязанности директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович называет систему массового употребления допинга российскими спортсменами «институциональным сговором». В публикации также сказано, что российские чиновники больше не отрицают, что в РФ действовала система применения допинга.
Позже РУСАДА заявило, что слова Анцелиович были вырваны из контекста. В организации утверждают, что она говорила о содержании доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, а не выражала свою позицию.

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