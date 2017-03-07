Правительство РФ выделило 1,6 миллиарда рублей на борьбу с допингом
Кабинет министров утвердил правила субсидирования Российского антидопингового агентства РУСАДА. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медеведев.
В документе говорится, что в 2017–2019 годах на РУСАДА из федерального бюджета планируется выделить в общей сложности 1,67 миллиарда рублей, по 556,7 миллиона рублей в год.
Принятое решение направлено на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.
В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчет о допинге в российском спорте, в котором говорилось, что в РФ существует система сокрытия употребления допинга. После отчета ВАДА приостановило действие аккредитации РУСАДА.
Независимая комиссия при ВАДА опубликовала еще несколько докладов, в которых, в числе прочего, говорилось о возможной поддержке допинговой программы в российском спорте на государственном уровне.
Из-за допингового скандала российские легкоатлеты были отстранены от всех международных соревнований, включая Олимпиаду в Рио. Паралимпийская сборная РФ в полном составе не была допущена до Игр.
Проблемы с борьбой с допингом в российском спорте признал президент РФ Владимир Путин. При этом предположения о существовании о поддержке допинга на государственном уровне он категорически отверг.