Путин признал провал антидопинговой системы в России

Существовавшая в РФ антидопинговая система не сработала, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске.

«Это наша вина», — заявил Путин. Россия, добавил он, должна признать случаи применения допинга, провести соответствующее расследование и выявить виновных.

«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии [Макларена], к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга», — сказал президент.

«Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась», — подчеркнул Путин.

При этом президент РФ заявил, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга». «Есть только борьба с допингом», — сказал он.