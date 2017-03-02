Расформирован диссовет МГУ, отказавшийся рассматривать диссертацию Мединского

Приказ о расформировании диссовета при историческом факультете МГУ, сообщается на сайте ВАК, был подписан 20 февраля.

Расформирование совета Садовничий объяснил проводимой реформой. В рамках реформы на базе МГУ создаются университетские диссертационные советы, а диссоветы на базе Высшей аттестационной комиссии (ВАК) ликвидируются, сообщил он.

Диссертационный совет при историческом факультете МГУ, отказавшийся рассматривать докторскую диссертацию министра культуры Владимира Мединского, расформирован. Об этом объявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Этого диссовета нет уже. Он закрыт», — сказал Садовничий.

Владимир Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».

В 2016 году группа ученых потребовала лишить Мединского степени доктора наук из-за того, что его диссертация «пестрит грубейшими ошибками».

Первоначально диссертацию Мединского должен был рассматривать диссовет Уральского федерального университета (УрФУ). Источники сообщали, что диссовет намерен посоветовать ВАК лишить Мединского научной степени. ВАК отозвала дело о научной работе министра культуры из Уральского федерального университета и передала его на рассмотрение в МГУ.

В начале февраля диссертационный совет при историческом факультете МГУ объявил, что не будет рассматривать научную работу Мединского по существу, так как нет подозрений в плагиате.