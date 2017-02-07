Диссовет МГУ отказался рассматривать диссертацию Мединского

Диссертационный совет МГУ не будет рассматривать по существу диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского.

Такое решение, пояснил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков, было принято из-за того, что подозрений в плагиате научной работы Мединского нет.

Совет, ознакомившись с материалами диссертационного дела Мединского, «не видит оснований» для дальнейшего их рассмотрения «ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», сказал Тучков.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий предположил, что диссовет откажется рассматривать научную работу Мединского по существу. Почему совет может принять такое решение, ректор МГУ пояснять не стал.