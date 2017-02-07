Диссовет МГУ отказался рассматривать диссертацию Мединского
Диссертационный совет МГУ не будет рассматривать по существу диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского.
Такое решение, пояснил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков, было принято из-за того, что подозрений в плагиате научной работы Мединского нет.
Совет, ознакомившись с материалами диссертационного дела Мединского, «не видит оснований» для дальнейшего их рассмотрения «ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», сказал Тучков.
Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий предположил, что диссовет откажется рассматривать научную работу Мединского по существу. Почему совет может принять такое решение, ректор МГУ пояснять не стал.
Владимир Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».
В 2016 году группа ученых потребовала лишить Мединского степени доктора наук из-за того, что его диссертация «пестрит грубейшими ошибками». Мединский все обвинения в свой адрес отвергает.
В начале октября диссертацию Мединского должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета (УрФУ). Источники сообщали, что диссовет намерен посоветовать Высшей аттестационной комиссии (ВАК) лишить Мединского научной степени.
Заседание диссовета УрФУ сначала было перенесено по просьбе Мединского, а затем ВАК отозвала документы, заявив, что дело о научной работе министра культуры будет рассматривать диссертационный совет другого вуза.
В ноябре стало известно, что научную работу Мединского отдали на рассмотрение диссовету МГУ. Точная дата заседания не объявлялась, сообщалось лишь, что рассмотрение диссертации министра культуры пройдет до 1 марта.