Отказ рассматривать диссертацию Мединского обжаловали в ВАК

Член «Диссернета» Иван Бабицкий направил главе экспертного совета по истории Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Павлу Уварову заявление о нарушениях, допущенных при рассмотрении докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского в МГУ.

Бабицкий в обращении указывает, что диссертационный совет исторического факультета вуза не выполнил установленную процедуру при решении вопроса о рассмотрении научной работы. Он отметил, что на заседание совета не были приглашены заявители и сам Мединский, более того, заседание прошло за закрытыми дверями.

Как рассказал один из членов диссовета при истфаке Сергей Мироненко, 7 февраля вопрос о диссертации Мединского был поставлен перед советом внезапно — декан факультета Иван Тучков для этого прервал обычное заседание. Тучков предложил собравшимся проголосовать за резолюцию об отказе рассматривать работу Мединского. Такое решение поддержали 12 членов совета, еще шестеро выступили против, один воздержался.

Уваров заявил, что пока не получил обращение Бабицкого. Он заметил, что в дальнейшем вопрос о диссертации Мединского будет решать не экспертный совет по истории, а президиум ВАК. «Мы только выскажем свое мнение, если нас вообще спросят», — добавил Уваров.

Глава ВАК Владимир Филиппов никак не прокомментировал ситуацию с диссертацией Мединского. Пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева, в свою очередь, предположила, что Бабицкий жалуется на Мединского, чтобы повысить собственную популярность.