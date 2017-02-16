Марию Максакову исключат из «Единой России» за двойное гражданство

Бывший депутат Госдумы Мария Максакова будет исключена из «Единой России», сообщил ТАСС секретарь московского отделения партии Андрей Метельский.

Поводом для исключения из партии, заявил Метельский, стала информация о двойном гражданстве Максаковой.

Решение об исключении бывшего депутата из партии, по его словам, может быть принято на ближайшем заседании регионального политсовета, которое пройдет 16 февраля. Если Максакова не будет согласна с таким решением, она сможет обжаловать его в вышестоящих партийных инстанциях, добавил он.

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов в свою очередь написал в фейсбуке, что Максакова «нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной Думы быть гражданином другой страны».

В 2011 году, когда Максакова избиралась в Госдуму, утверждает Неверов, она заявляла, что не имеет двойного гражданства.