Марию Максакову исключат из «Единой России» за двойное гражданство

Бывший депутат Госдумы Мария Максакова будет исключена из «Единой России», сообщил ТАСС секретарь московского отделения партии Андрей Метельский.
Поводом для исключения из партии, заявил Метельский, стала информация о двойном гражданстве Максаковой.
Решение об исключении бывшего депутата из партии, по его словам, может быть принято на ближайшем заседании регионального политсовета, которое пройдет 16 февраля. Если Максакова не будет согласна с таким решением, она сможет обжаловать его в вышестоящих партийных инстанциях, добавил он.
Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов в свою очередь написал в фейсбуке, что Максакова «нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной Думы быть гражданином другой страны».
В 2011 году, когда Максакова избиралась в Госдуму, утверждает Неверов, она заявляла, что не имеет двойного гражданства.
Мария Максакова в интервью «Медузе»
, опубликованном 15 февраля, сообщила, что у нее есть гражданство Германии «от рождения». По словам бывшего депутата, в «Единой России» знали о ее двойном гражданстве и хотели, чтобы она от него отказалась. Однако, подчеркнула Максакова, сделать это было невозможно.
В федеральном законе
о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы говорится, что депутатом или сенатором не может быть гражданин, «имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
В конце 2015 года «МК» сообщал
, что комиссия Госдумы по этике может рассмотреть вопрос о возможном наличии у Максаковой, занимавшей на тот момент пост депутата, двойного гражданства. Был ли этот вопрос в итоге вынесен на рассмотрении, не сообщалось.
Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс в 2011–2016 годах была депутатом Госдумы шестого созыва. В начале 2017 года стало известно, что Максакова и ее супруг, бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков переехали в Киев.
Вороненков, получивший гражданство Украины, дал показания по делу бывшего украинского президента Виктора Януковича. В середине февраля украинское издание «Цензор.нет» опубликовало интервью
Вороненкова, в котором тот сравнил Россию с нацистской Германией и заявил, что выступал против присоединения Крыма к РФ.
В ЦК КПРФ заявили
, что исключат Вороненкова из партии из-за его двойного гражданства. По данным «Коммерсанта», Вороненков в феврале 2017 года был объявлен в федеральный розыск
по делу о рейдерском захвате здания, расследование которого ведется с 2011 года.
Российская академия музыки им. Гнесиных пообещала
уволить Марию Максакову, ее выступление в Мариинском театре в Санкт-Петербурге было отменено.