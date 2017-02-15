Сбежавший на Украину депутат: что мы узнали про Дениса Вороненкова из расследования «Новой газеты»

В октябре 2016 года, незадолго до истечения срока полномочий, депутат Госдумы Денис Вороненков уехал в Киев и получил гражданство Украины. 14 февраля 2017-го он дал интервью, в котором сравнил Россию с нацистской Германией и раскритиковал присоединение Крыма к РФ. «Новая газета» в тот же день опубликовала расследование о Денисе Вороненкове — его связях в ФСКН и МВД, а также участии в сомнительных сделках. «Медуза» пересказывает главное из текста журналиста Романа Анина.

Решальщик

В 2003 году генерал-лейтенант МВД Сергей Кудинов рекомендовал Вороненкова как человека, который может помочь «снять давление» при рассмотрении уголовного дела предпринимателя Вячеслава Шевченко. Вороненков, который на тот момент был чиновником в Ненецком автономном округе, якобы получил за это 700 тысяч долларов, однако Шевченко все равно посадили. Сам Вороненков утверждал, что денег не брал.

В 2009 году Вороненков на встрече с предпринимателем Андреем Бурлаковым рассказал, что «к деятельности [его] компании Wadan Yards со стороны „власти“ имеется весьма негативное отношение» и пообещал исправить это за вознаграждение. Как утверждает бизнес-партнер Бурлакова Анна Эткина, Вороненкову передали пять миллионов долларов. В 2011-м Андрея Бурлакова застрелили; Эткина, которая была с предпринимателем в момент покушения, уверяет, что Вороненков причастен к убийству. По словам Вороненкова, он не брал денег у Бурлакова.

Негласный сотрудник ФСКН

В 2005 году Денис Вороненков стал штатным негласным сотрудником ФСКН, ему присвоили звание майора, хотя сам он предпочитал называть себя генерал-майором. Вороненков утверждает, что занимался расследованием громкого дела «Трех китов», спровоцировавшего войну спецслужб. Его сослуживцы по ФСКН это отрицают. По словам источника «Новой газеты», Вороненков лишь предложил разрабатывать своего знакомого предпринимателя Виталия Качура, а потом сам же требовал с него деньги за прекращение дела.

По словам Вороненкова, за службу в ФСКН ему мстил генерал ФСБ Олег Феоктистов, чьи сотрудники организовали на него покушение в 2007 году. «Мне повезло — я выжил, но получил пулевые ранения в ноги. Перенес 12 операций», — рассказывал Вороненков. По словам бывшего главы департамента оперативного обеспечения ФСКН Александра Бульбова, на самом деле в Вороненкова не стреляли — он напоролся на штырь, когда вышел из «злачного заведения».

Депутат

В апреле 2011 года Денис Вороненков встретился с Виталием Качуром, которого предлагал разрабатывать по делу «Трех китов». Вороненков предложил Качуру дешево купить здание в центре Москвы. Как рассказал Качур, Вороненков хотел как можно скорее получить оплату, поскольку ему нужны были деньги на избирательную кампанию. Тогда Качур одолжил Вороненкову деньги под залог еще не купленного здания. В итоге выяснилось, что Вороненков предлагал Качуру поучаствовать в рейдерском захвате. В 2015 году СК требовал привлечь Вороненкова по этому делу, но Генпрокуратура отказалась.

На выборах 2011 года коммунист Денис Вороненков «не должен был попасть в Госдуму»; он якобы недобрал 20 тысяч голосов — об этом «Новой газете» рассказали источники в КПРФ. По словам одного из руководителей отделения партии в Нижегородской области, где выдвигался Вороненков, тот «побежал договариваться к „Единой России“». В итоге, как утверждает источник газеты, КПРФ действительно получила голоса, которых не хватало, чтобы по списку прошел Вороненков. Региональное отделение КПРФ пыталось обжаловать результаты голосования (несмотря на то, что их показатели улучшились) и обвинило Вороненкова в «соглашательстве» с властью — но пересмотра итогов выборов не произошло.