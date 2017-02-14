Бывший депутат Госдумы Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой присоединение Крыма

Цензор.Нет
10:31, 14 февраля 2017
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Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков в интервью украинскому изданию «Цензор.Нет» сравнил Россию с нацистской Германией, назвал грубой ошибкой присоединение Крыма и заявил о тотальной фальсификации результатов выборов в РФ.

«Ситуация в России сейчас, как в нацистской Германии Гитлера <…> Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре», — заявил Вороненков.

По словам бывшего депутата, «Крым стал такой лакмусовой бумажкой — он объединил Россию вокруг идеи что-то ******** (украсть) у своего соседа».

При этом Вороненков утверждает, что не голосовал в Госдуме за присоединение Крыма к России. Он заявил, что за него это сделали другие члены фракции КПРФ. «Карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал», — сказал бывший депутат.

В интервью Вороненков также заявил, что в России фальсифицируют результаты всех выборов от муниципальных до федеральных, а ФСБ узурпировала полномочия всех силовых ведомств в стране.

Вороненков подтвердил, что дал показания украинской прокуратуре по делу Виктора Януковича, которого на Украине обвиняют в госизмене. По словам бывшего депутата, Янукович «предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ».

Вороненков уехал из России в октябре 2016 года. В декабре он получил гражданство Украины.

В России украинское издание «Цензор.Нет» заблокировано по решению суда.

«Совершив агрессию против Украины, Россия поссорилась со всем мировым сообществом, это было сделано даже в нарушение федеральных российских законов о референдуме», — заявил Вороненков.

Цензор.Нет
Денис Вороненков был депутатом Госдумы в 2011–2016 годах, он входил во фракцию КПРФ. В конце января 2017 года газета «Коммерсант» сообщила, что Денис Вороненков дал украинской прокуратуре показания по делу Виктора Януковича. Вскоре в Мариинском театре было отменено выступление жены бывшего депутата, оперной певицы Марии Максаковой.
В России Вороненков проходил по уголовному делу о рейдерском захвате. Следственный комитет предлагал лишить его иммунитета от уголовного преследования, но Генпрокуратура не поддержала СК.

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