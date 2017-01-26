Бывший депутат Госдумы от КПРФ дал на Украине показания по делу Януковича
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене, возбужденному против бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает «Коммерсант».
По словам близкого к ведомству источника газеты, Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича».
Когда именно это произошло, не уточняется. По данным издания, это могло произойти до предъявления Януковичу обвинения в госизмене, то есть до 28 ноября 2016 года.
По информации издания, бывший депутат частично подтвердил показания другого бывшего депутата Госдумы Сергея Пономарева, который, по собственным словам, рассказывал прокуратуре о том, как Совет Федерации разрешил президенту Владимиру Путину использовать войска за рубежом.
Следственный комитет России подозревает Дениса Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы и пытался добиться лишения его депутатской неприкосновенности (см. «Ъ» от 30 марта 2016 года). Украинское издание «Деловая столица» ранее первым сообщало, что он и его супруга Мария Максакова, представлявшая в Думе шестого созыва «Единую Россию», перебрались жить из Москвы в Киев в декабре 2016 года.