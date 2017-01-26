Бывший депутат Госдумы от КПРФ дал на Украине показания по делу Януковича

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене, возбужденному против бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам близкого к ведомству источника газеты, Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича».

Когда именно это произошло, не уточняется. По данным издания, это могло произойти до предъявления Януковичу обвинения в госизмене, то есть до 28 ноября 2016 года.

По информации издания, бывший депутат частично подтвердил показания другого бывшего депутата Госдумы Сергея Пономарева, который, по собственным словам, рассказывал прокуратуре о том, как Совет Федерации разрешил президенту Владимиру Путину использовать войска за рубежом.