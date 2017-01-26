Бывший депутат Госдумы от КПРФ дал на Украине показания по делу Януковича

Коммерсантъ
20:41, 26 января 2017
Требует подтверждения

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене, возбужденному против бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам близкого к ведомству источника газеты, Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича». 

Когда именно это произошло, не уточняется. По данным издания, это могло произойти до предъявления Януковичу обвинения в госизмене, то есть до 28 ноября 2016 года.

По информации издания, бывший депутат частично подтвердил показания другого бывшего депутата Госдумы Сергея Пономарева, который, по собственным словам, рассказывал прокуратуре о том, как Совет Федерации разрешил президенту Владимиру Путину использовать войска за рубежом.

Следственный комитет России подозревает Дениса Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы и пытался добиться лишения его депутатской неприкосновенности (см. «Ъ» от 30 марта 2016 года). Украинское издание «Деловая столица» ранее первым сообщало, что он и его супруга Мария Максакова, представлявшая в Думе шестого созыва «Единую Россию», перебрались жить из Москвы в Киев в декабре 2016 года.

Коммерсантъ
Генпрокуратура Украины обвиняет бывшего президента Виктора Януковича в госизмене из-за его просьбы к РФ ввести на Украину войска. В январе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что два депутата Госдумы дали показания о подготовке РФ военному вторжению.
Денис Вороненков был депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ. СК подозревал его в причастности к рейдерскому захвату здания в Москве. Генпрокуратура отказалась по требованию СК лишить его неприкосновенности.
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