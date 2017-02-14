Бывшего депутата Дениса Вороненкова исключат из КПРФ

ТАСС
11:29, 14 февраля 2017
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Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, уехавший из России и получивший гражданство Украины, будет исключен из рядов КПРФ, объявил член ЦК этой партии Юрий Афонин.

«У нас по закону о политических партиях человек, который получил гражданство другого государства, автоматически теряет членство в рядах политических партий», — сообщил Афонин.

В федеральном законе «О политических партиях» говорится, что состоять в партии не могут иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РФ, признанные судом недееспособными. Двойное гражданство в законе не упоминается.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, в свою очередь, заявил «Интерфаксу», что Вороненков «сам себя подобным поведением исключил из КПРФ».

По словам представителя руководства партии, Вороненков планирует занять пост губернатора Одесской области. «Я не шучу», — сказал Кашин, отметив, что получил такую информацию из нескольких ответственных источников.

«Мы рассмотрим этот вопрос, и с момента получения им второго гражданства будет принято решение о его исключении из рядов КПРФ», — сказал Афонин.

ТАСС
Денис Вороненков был депутатом Госдумы в 2011–2016 годах и входил во фракцию КПРФ.
В декабре 2016 года Вороненков, который на тот момент стал уже бывшим депутатом Госдумы, получил гражданство Украины.
В начале января стало известно, что он дал украинской прокуратуре показания по делу экс-президента Виктора Януковича. Вскоре после этого было отменено выступление жены Вороненкова, бывшего депутата Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой, в Мариинском театре.
В середине февраля в украинском издании «Цензор.Нет», доступ к которому на территории РФ заблокирован, вышло интервью Вороненкова. Он, в частности, заявил, что выступает против присоединения Крыма к РФ и не голосовал за это в Госдуме, а также сравнил Россию с нацистской Германией.

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