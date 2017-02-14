Бывшего депутата Дениса Вороненкова исключат из КПРФ

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, уехавший из России и получивший гражданство Украины, будет исключен из рядов КПРФ, объявил член ЦК этой партии Юрий Афонин.

«У нас по закону о политических партиях человек, который получил гражданство другого государства, автоматически теряет членство в рядах политических партий», — сообщил Афонин.

В федеральном законе «О политических партиях» говорится, что состоять в партии не могут иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РФ, признанные судом недееспособными. Двойное гражданство в законе не упоминается.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, в свою очередь, заявил «Интерфаксу», что Вороненков «сам себя подобным поведением исключил из КПРФ».

По словам представителя руководства партии, Вороненков планирует занять пост губернатора Одесской области. «Я не шучу», — сказал Кашин, отметив, что получил такую информацию из нескольких ответственных источников.