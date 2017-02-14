СК объявил уехавшего на Украину бывшего депутата Дениса Вороненкова в федеральный розыск

Следственный комитет РФ объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который осенью 2016 года уехал на Украину. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ведомстве.

По информации газеты, после окончания в декабре 2016 года депутатских полномочий Вороненкова СК активизировал расследование дела о рейдерском захвате здания в Москве, фигурантом которого он является. Бывшему депутату было заочно предъявлено обвинение.