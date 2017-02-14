СК объявил уехавшего на Украину бывшего депутата Дениса Вороненкова в федеральный розыск

Коммерсантъ
20:14, 14 февраля 2017
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Следственный комитет РФ объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который осенью 2016 года уехал на Украину. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ведомстве.

По информации газеты, после окончания в декабре 2016 года депутатских полномочий Вороненкова СК активизировал расследование дела о рейдерском захвате здания в Москве, фигурантом которого он является. Бывшему депутату было заочно предъявлено обвинение.

По результатам федерального розыска [Вороненкова], очевидно, вскоре заочно арестуют судом и объявят в международный розыск по линии Интерпола. Правда, последний может в этом отказать, если сочтет преследование экс-депутата в России политически мотивированным.

Коммерсантъ
Уголовное дело о рейдерском захвате, фигурантом которого оказался Денис Вороненков, было возбуждено в 2011 году. По версии следствия, он помог найти покупателя на незаконно захваченный дом предпринимателя Отари Кобахидзе, за что получил более миллиона долларов. СК не смог добиться лишения Вороненкова депутатской неприкосновенности.
Дома у Вороненкова были проведены розыски, в ходе которых были найдены наградные пистолеты Glock-19, полученные из Киргизии. Как пишет «Коммерсант», Вороненкова подозревают в продаже этого оружия.
Осенью 2016 года Вороненков и его жена, депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова уехали на Украину и впоследствии получили гражданство этой страны. 14 февраля «Цензор.нет» опубликовал интервью Вороненкова, в котором тот сравнил Россию с нацистской Германией и заявил, что выступал против присоединения Крыма к РФ.

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