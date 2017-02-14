Академия имени Гнесиных пообещала уволить Марию Максакову

В академии заявили, что Максаковой нет на рабочем месте, ее курс ведут другие преподаватели.

Художественный руководитель театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман рассказал, что Максакова была и остается приглашенной солисткой в театре. Он подчеркнул, что в «Геликон-Опере» артисты работают, основываясь на принципе «профессиональных данных».

Мария Максакова-Игенбергс — оперная певица, актриса, дочь актрисы Людмилы Максаковой и внучка оперной певицы Марии Максаковой. Она преподавала в Академии имени Гнесиных на кафедре сольного пения № 1

Максакова была депутатом Госдумы шестого созыва от «Единой России». Во время работы в парламенте она, в частности, выступала против законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних; в августе 2016 года она внесла законопроект об уголовном наказании за женское обрезание, рассмотрен он не был.

В 2015 году Максакова вышла замуж за депутата от КПРФ Дениса Вороненкова — известного, в частности, как соавтор закона о запрете иностранного владения в СМИ и фигуранта дела о рейдерском захвате. Осенью 2016 года после окончания работы шестого созыва Госдумы они переехали в Киев; как пишет украинское издание «Цензор.нет» (заблокировано в РФ), в декабре они получили гражданство Украины.

Денис Вороненков дал Генпрокуратуре Украины показания по делу экс-президента Виктора Януковича. Вскоре после этого было отменено выступление Марии Максаковой в Мариинском театре Санкт-Петербурга. 14 февраля «Цензор.нет» опубликовал интервью Вороненкова, в котором тот сравнил Россию с нацистской Германией и заявил, что выступал против присоединения Крыма к РФ.