Администрация Трампа обжаловала блокировку судом указа о мигрантах

Представители администрации Дональда Трампа обратились в суд с жалобой на решение Федерального суда в штате Вашингтон, который временно заблокировал исполнение президентского распоряжения о мигрантах.

В апелляции Трампа утверждается, президент США в соответствии с конституцией обладает полномочиями вводить временные запреты на въезд в страну, и осуждаются попытки «подорвать взгляд президента на национальную безопасность».

Федеральный судья Джеймс Робарт приостановил действие указа Трампа о временном запрете на въезд в США граждан семи стран и прием беженцев 3 февраля. Иск против указа был подан штатами Вашингтон и Миннесота. Действие указа приостановлено на всей территории США на время рассмотрения иска.

После этого американские ведомства, ответственные за исполнение распоряжения Трампа (государственный департамент, министерство внутренней безопасности и погранично-таможенная служба) объявили, что готовы подчиниться решению суда. Авиакомпании начали снова принимать на рейсы граждан стран, в отношении которых действовал запрет на въезд в США.

В свою очередь, Минюст США объявил о готовности как можно скорее обжаловать постановление федерального судьи.