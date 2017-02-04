Суд временно заблокировал указ Трампа о мигрантах
Федеральный суд в Сиэттле временно приостановил действие указа президента Дональда Трампа о запрете на въезд в США граждан семи стран и беженцев.
Такое решение, сообщает CNN, принял федеральный судья Джеймс Робарт по иску, поданному штатами Вашингтон и Миннесота. Действие указа приостановлено на время рассмотрения иска на территории всей страны.
Минюст США уже объявил, что в кратчайшие сроки намерен обжаловать решение судьи Робарта.
Представители Иммиграционной и таможенной службы США заявили, что ведомство будет выполнять решение суда (англ.яз.).
Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ, временно ограничивший въезд в страну беженцев и граждан семи стран, большинство населения которых исповедует ислам. Необходимость таких мер Трамп объяснил борьбой с терроризмом.
Указ Трампа, в рамках которого были аннулированы около 100 тысяч американских виз, вызвал многочисленные акции протеста. В суды разных уровней были поданы несколько исков, оспаривающих как отдельные положения указа, так и весь документ в целом.