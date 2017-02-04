Суд временно заблокировал указ Трампа о мигрантах

Федеральный суд в Сиэттле временно приостановил действие указа президента Дональда Трампа о запрете на въезд в США граждан семи стран и беженцев.

Такое решение, сообщает CNN, принял федеральный судья Джеймс Робарт по иску, поданному штатами Вашингтон и Миннесота. Действие указа приостановлено на время рассмотрения иска на территории всей страны.

Минюст США уже объявил, что в кратчайшие сроки намерен обжаловать решение судьи Робарта.