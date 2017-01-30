Прокурор штата Вашингтон подаст в суд на Трампа из-за указа о мигрантах
Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил, что направляет в федеральный окружной суд иск о признании неконституционными основных положений антииммиграционного указа президента США Дональда Трампа.
По мнению Фергюсона, указ нарушает ряд положений Конституции США, в том числе о равенстве перед законом и одинаковом отношении правительства ко всем религиям.
Ответчиками по иску будут президент Трамп, высокопоставленные чиновники его администрации и министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется погранслужба. Текст заявления будет опубликован 30 января.
Фергюсон сообщил, что также подал иск о временной приостановке действия указа.
Ранее Фергюсон и прокуроры 15 других штатов выступили с осуждением указа Трампа и пообещали сделать все возможное для его отмены.
Согласно заявлению, действия президента «разделяют семьи в Вашингтоне, вредят тысячам жителей Вашингтона, разрушают экономику Вашингтона, наносят ущерб компаниям из Вашингтона и противоречат суверенным интересам Вашингтона — оставаться гостеприимным местом для мигрантов и беженцев» (англ. яз.).