Прокурор штата Вашингтон подаст в суд на Трампа из-за указа о мигрантах

Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил, что направляет в федеральный окружной суд иск о признании неконституционными основных положений антииммиграционного указа президента США Дональда Трампа.

По мнению Фергюсона, указ нарушает ряд положений Конституции США, в том числе о равенстве перед законом и одинаковом отношении правительства ко всем религиям.

Ответчиками по иску будут президент Трамп, высокопоставленные чиновники его администрации и министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется погранслужба. Текст заявления будет опубликован 30 января.

Фергюсон сообщил, что также подал иск о временной приостановке действия указа.

Ранее Фергюсон и прокуроры 15 других штатов выступили с осуждением указа Трампа и пообещали сделать все возможное для его отмены.