Прокурор штата Вашингтон подаст в суд на Трампа из-за указа о мигрантах

Прокуратура штата Вашингтон
18:40, 30 января 2017
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Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил, что направляет в федеральный окружной суд иск о признании неконституционными основных положений антииммиграционного указа президента США Дональда Трампа.

По мнению Фергюсона, указ нарушает ряд положений Конституции США, в том числе о равенстве перед законом и одинаковом отношении правительства ко всем религиям.

Ответчиками по иску будут президент Трамп, высокопоставленные чиновники его администрации и министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется погранслужба. Текст заявления будет опубликован 30 января.

Фергюсон сообщил, что также подал иск о временной приостановке действия указа.

Ранее Фергюсон и прокуроры 15 других штатов выступили с осуждением указа Трампа и пообещали сделать все возможное для его отмены.

Согласно заявлению, действия президента «разделяют семьи в Вашингтоне, вредят тысячам жителей Вашингтона, разрушают экономику Вашингтона, наносят ущерб компаниям из Вашингтона и противоречат суверенным интересам Вашингтона — оставаться гостеприимным местом для мигрантов и беженцев» (англ. яз.).

Прокуратура штата Вашингтон
Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ, временно ограничивший въезд в страну беженцев и граждан семи стран, большинство населения которых исповедует ислам. Необходимость этих действий он объяснил борьбой с терроризмом.
Ограничения, в результате которых десятки людей были задержаны в аэропортах, спровоцировали многочисленные акции протестов и вызвали критику за пределами США. Иран и Ирак, гражданам которых оказался запрещен въезд, приняли ответные меры в отношении американцев.

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