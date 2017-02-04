Авиакомпании возобновили регистрацию пассажиров, которым указ Трампа запрещал въезд в США

Авиакомпании, выполняющие рейсы в США, возобновили регистрацию пассажиров из стран, гражданам которых указом президент Дональда Трампа был временно запрещен въезд на американскую территорию.

Регистрация была возобновлена после того, как вечером 3 февраля федеральный судья в Сиэтле временно приостановил действие указа Трампа о запрете на въезд мигрантов.

О возобновлении регистрации пассажиров, которым указ Трампа запрещал въезд в США, сообщили Qatar Airways, Air France, Iberia и Lufthansa. Египетский авиаперевозчик Egypt Air объявил о возобновлении продажи билетов в США для граждан, подпадавших под действие указа.

Ряд других авиакомпаний пока о возобновлении продажи билетов и регистрации пассажиров, в отношении которых действовал запрет на въезд в США, не объявили. Так, в авиакомпании Norwegian сообщили, что несмотря на решение суда остается много правовых вопросов, касающихся приостановки действия указа Трампа.

Минюст США ранее объявил, что намерен в кратчайшие сроки обжаловать решение федерального судьи.