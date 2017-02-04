Авиакомпании возобновили регистрацию пассажиров, которым указ Трампа запрещал въезд в США
Авиакомпании, выполняющие рейсы в США, возобновили регистрацию пассажиров из стран, гражданам которых указом президент Дональда Трампа был временно запрещен въезд на американскую территорию.
Регистрация была возобновлена после того, как вечером 3 февраля федеральный судья в Сиэтле временно приостановил действие указа Трампа о запрете на въезд мигрантов.
О возобновлении регистрации пассажиров, которым указ Трампа запрещал въезд в США, сообщили Qatar Airways, Air France, Iberia и Lufthansa. Египетский авиаперевозчик Egypt Air объявил о возобновлении продажи билетов в США для граждан, подпадавших под действие указа.
Ряд других авиакомпаний пока о возобновлении продажи билетов и регистрации пассажиров, в отношении которых действовал запрет на въезд в США, не объявили. Так, в авиакомпании Norwegian сообщили, что несмотря на решение суда остается много правовых вопросов, касающихся приостановки действия указа Трампа.
Минюст США ранее объявил, что намерен в кратчайшие сроки обжаловать решение федерального судьи.
Иммиграционная и таможенная служба США уведомила авиакомпании о возможности начала регистрации пассажиров из стран, в отношении которых действовал указ Трампа, через несколько часов после решения федерального судьи (англ.яз.)