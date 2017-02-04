Трамп назвал решение судьи о приостановке указа о мигрантах «смехотворным»
Президент США Дональд Трамп назвал «смехотворным» решение федерального судьи о приостановке действия его указа о запрете на въезд в страну граждан семи стран.
В сообщении, опубликованном в твитере, Трамп также назвал федерального судью из Сиэтла Джеймса Робарта «так называемым судьей» и выразил уверенность в том, что приостановка действия указа будет отменена.
The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017
Федеральный судья Джеймс Робарт вечером 3 февраля в рамках рассмотрения иска, поданного штатами Вашингтон и Миннесота, приостановил действие указа Трампа о временном запрете на въезд в США граждан семи стран и прием беженцев. Действие указа приостановлено на всей территории США на время рассмотрения иска.
Минюст США заявил, что решение Робарта будет обжаловано в кратчайшие сроки.
После приостановки действия указа Трампа авиакомпании возобновили регистрацию на свои рейсы граждан стран, в отношении которых действовал запрет на въезд в США.
Джеймс Робарт — судья Федерального окружного суда Западного округа штата Вашингтон. На пост федерального судьи Робарт был выдвинут в 2003 году президентом США Джорджем Бушем. Федеральные судьи в США назначаются пожизненно.
Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ, временно ограничивший въезд в страну беженцев и граждан семи стран, большинство населения которых исповедует ислам. Необходимость таких мер Трамп объяснил борьбой с терроризмом.