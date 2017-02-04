Трамп назвал решение судьи о приостановке указа о мигрантах «смехотворным»

Президент США Дональд Трамп назвал «смехотворным» решение федерального судьи о приостановке действия его указа о запрете на въезд в страну граждан семи стран.

В сообщении, опубликованном в твитере, Трамп также назвал федерального судью из Сиэтла Джеймса Робарта «так называемым судьей» и выразил уверенность в том, что приостановка действия указа будет отменена.