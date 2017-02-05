Апелляционный суд США отклонил жалобу Трампа на приостановку указа о беженцах

Федеральный апелляционный суд США отказался принять жалобу администрации Дональда Трампа на решение суда заблокировать президентское распоряжение о мигрантах. Об этом сообщает Associated Press.

BREAKING: Appeals court denies Trump administration request to immediately reinstate ban on travelers and refugees. — The Associated Press (@AP) February 5, 2017

Как пишет ABC News, решение принял Апелляционный суд по Девятому округу США (находится в Сан-Франциско). «Суд получил срочное ходатайство заявителей, — говорится в постановлении. — Требование заявителей немедленно приостановить производство по иску до рассмотрения апелляции отклонено».

Жалоба Минюста США была подана в связи с решением Федерального суда в Сиэттле, которое приостановило действие президентского распоряжения, временно запретившего въезд в страну гражданам семи мусульманских стран. Штаты Вашингтон и Миннесота, оспорившие президентский указ, должны будут подать ответное ходатайство на апелляцию Минюста до полуночи 5 февраля (по тихоокеанскому времени).