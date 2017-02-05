Апелляционный суд США отклонил жалобу Трампа на приостановку указа о беженцах

Associated Press
09:34, 5 февраля 2017
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Федеральный апелляционный суд США отказался принять жалобу администрации Дональда Трампа на решение суда заблокировать президентское распоряжение о мигрантах. Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет ABC News, решение принял Апелляционный суд по Девятому округу США (находится в Сан-Франциско). «Суд получил срочное ходатайство заявителей, — говорится в постановлении. — Требование заявителей немедленно приостановить производство по иску до рассмотрения апелляции отклонено».

Жалоба Минюста США была подана в связи с решением Федерального суда в Сиэттле, которое приостановило действие президентского распоряжения, временно запретившего въезд в страну гражданам семи мусульманских стран. Штаты Вашингтон и Миннесота, оспорившие президентский указ, должны будут подать ответное ходатайство на апелляцию Минюста до полуночи 5 февраля (по тихоокеанскому времени).

Суд приостановил действие миграционного указа Трампа
Meduza
Указ, временно ограничивший въезд в страну беженцев и граждан семи стран, большинство населения которых исповедует ислам, был подписан президентом США 27 января. Необходимость таких мер Трамп объяснил борьбой с терроризмом.
На следующий день американские аэропорты перестали принимать беженцев и приезжих, в том числе и тех, у кого была виза. Подписание распоряжения вызвало акции протеста в крупнейших аэропортах. Несколько судов попытались блокировать действие указа. Против него выступила и исполняющий обязанности генерального прокурора США (Трамп уволил ее после этого выступления).
3 февраля Федеральный суд в Сиэттле временно приостановил действие распоряжение Трампа. Госдепартамент, министерство внутренней безопасности и пограничная служба США заявили, что готовы исполнять решение суда.

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