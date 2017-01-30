Депутат попросил СК проверить слова Толстого о «выходцах из-за черты оседлости» на экстремизм

Друзья и коллеги из СМИ, как и обещал, в связи с известными высказываниями Петра Толстого направил председателю Следстве...

В обращении, направленном на имя главы СК Александра Бастрыкина, депутат указывает, что в действиях Толстого «усматриваются отдельные признаки состава преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 282 УК РФ», совершенного с использованием своего служебного положения.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский направил в Следственный комитет заявление с просьбой проверить высказывания вице-спикера Госдумы Петра Толстого о «выходцах из-за черты оседлости».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на пресс-конференции в ТАСС, заявил , что против передачи Исаакиевского собора протестуют «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году».

В сочетании с упоминанием революции 1917 года термин «черта оседлости» может трактоваться как относящийся к российским евреям.

Представитель Федерации еврейских общин России Борух Горин, комментируя слова Толстого, заявил, что речь идет об «открытом антисемитизме». Однако после того, как Толстой встретился с Гориным и выразил сожаления по поводу своего высказывания, глава Федерации еврейских общин заявил, что инцидент исчерпан.

Власти Санкт-Петербурга в конце декабря приняли решение передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ на 49 лет. Против передачи собора, в числе прочих, выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В Санкт-Петербурге прошли несколько акций протеста против планов отдать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви.