Война Двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Самые важные фотографии прошедшего дня можно посмотреть здесь, карту боевых действий — тут.
Главные новости последних часов:
- На Мосбирже впервые с 28 февраля открылись торги акциями. В первые полчаса индекс вырос на 10%.
- Военное командование Украины сообщило, что в порту Бердянска уничтожен российский десантный корабль «Орск». В Минобороны РФ это не комментировали.
- Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортах на юге и в центральной части России до 1 апреля.
- Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Изюм в Харьковской области.
- Роскомнадзор повторно заблокировал «Медузу», «Бумагу» и TJournal.
- Western Union приостановил переводы из России за рубеж.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.
Владимир Мединский:
На кону сегодня само существование России как русской цивилизации. Я вижу мало аналогий сегодняшнему моменту в истории. Смутное время, канун февраля 1917 года, 1989 год — распад СССР. Вот, к чему нас подталкивает коллективный Запад. <…> Нас толкают к разрушению политической системы, разрушению страны.
Такое заявление чиновник, который является главой российской делегации на переговорах с Украиной, сделал на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил Washington Post, что с начала войны Москва отказывается от проведения телефонных разговоров министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова с руководством Пентагона.
Как пишет газета, коммуникация между военными США и России стала более редкой, чем раньше. Эксперты выражают опасение, что это может повлечь за собой эскалацию конфликта из-за какого-либо случайного инцидента.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские военные ночью обстреляли город Рубежное фосфорными боеприпасами.
Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Новодружеск и Воеводовка подверглись ракетным ударам, сообщил Гайдай.
По предварительным данным, погибли четыре человека, из которых двое — дети.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
На Мосбирже впервые с 28 февраля открылись торги акциями
На открытии индекс упал на 0,2%, однако затем перешел к уверенному росту. В течение получаса индекс Мосбиржи прибавил 10%.
ВМС Украины утверждает, что в порту Бердянска уничтожен российский десантный корабль «Орск»
О том, что этот корабль зашел в порт Бердянска и доставил боевую технику в город, сообщалось 21 марта.
Минобороны РФ пока не комментировало информацию о потере корабля.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Белый дом собрал специальную команду чиновников, которая разрабатывает сценарии ответных действий Вашингтона на случай, если Москва применит ядерное или химическое оружие на Украине, пишет The New York Times.
Вероятность этого на данный момент оценивается как низкая.
Также группа прорабатывает сценарии действий в случае, если Россия распространит военные действия на территории других стран — например, Молдовы или Грузии.
Новые фото и видео взрывов в порту Бердянска, находящегося под контролем российских войск. Что именно там происходит, неизвестно. Агентство УНИАН утверждает, что в порту утонул российский корабль.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Украинские войска продолжают обороняться на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Ни на одном из них российской армии не удалось добиться успеха.
- За прошедшие сутки было зафиксировано более 250 вылетов российской авиации (на 60 больше, чем днем ранее). Основные цели — объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.
- Воздушные силы ВСУ за сутки поразили 11 целей ВС РФ: семь самолетов, один беспилотник, один вертолет и две крылатые ракеты. Окончательная информация уточняется.
- На временно занятых территориях Херсонской области российские силы подавляют протесты жителей с помощью подразделений Росгвардии.
- Российская армия продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Western Union с сегодняшнего дня приостанавливает работу в России. Что надо знать
- Все переводы, отправленные из РФ за границу ранее, которые еще не забрали получатели, могут быть получены в любое время.
- Переводы, отправленные из-за рубежа в Россию и до сих пор не выплаченные получателям, будут возвращены обратно.
- Переводы внутри России будут работать до 1 апреля.
Росавиация в пятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России
Теперь запрет действует до 03:45 мск 1 апреля. Он распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя работают.
Разрушенная школа в Житомире
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной на Украине и связанными с ней событиями в России и во всем мире.