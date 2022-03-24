Война Двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»

новости

Двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»

Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Самые важные фотографии прошедшего дня можно посмотреть здесь, карту боевых действий — тут.

Главные новости последних часов:

На Мосбирже впервые с 28 февраля открылись торги акциями. В первые полчаса индекс вырос на 10%.

Военное командование Украины сообщило, что в порту Бердянска уничтожен российский десантный корабль «Орск». В Минобороны РФ это не комментировали.

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортах на юге и в центральной части России до 1 апреля.

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Изюм в Харьковской области.

Роскомнадзор повторно заблокировал «Медузу», «Бумагу» и TJournal.

Western Union приостановил переводы из России за рубеж.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.