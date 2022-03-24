«Остановите российский фашизм!» Зеленский выпустил видео с параллелями между Второй мировой войной и российским вторжением
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видео, в котором российское вторжение в Украину сравнивается с событиями Второй мировой войны. Запись с субтитрами на украинском языке появилась в ютьюб-канале офиса президента Украины, в соцсетях Зеленского опубликован ролик с английскими субтитрами.
«За месяц войны было разрушено 4379 домов. 6,5 миллиона украинцев покинули свои дома. Тысячи были убиты, в том числе 121 ребенок. Остановите российский фашизм!» — заявил Зеленский, представляя видео.
Запись начинается с кадров Второй мировой войны, которые сопровождают субтитры: «Когда сталкиваешься со злом, трудно поверить в его реальность. Казалось, что самое чудовищное проявление зла безвозвратно закрепилось только в ужасающих исторических хрониках. Зло не могло вернуться в европейские города, но оно вернулось». После этого в ролике показывают кадры войны России с Украиной.
Видео завершается такими словами: «Зло никогда не останавливается само. Вы это понимаете. Если зло не остановить в Украине, оно придет в каждый европейский дом. У зла есть имя. Остановите российский фашизм».