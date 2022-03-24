«Остановите российский фашизм!» Зеленский выпустил видео с параллелями между Второй мировой войной и российским вторжением

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Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видео, в котором российское вторжение в Украину сравнивается с событиями Второй мировой войны. Запись с субтитрами на украинском языке появилась в ютьюб-канале офиса президента Украины, в соцсетях Зеленского опубликован ролик с английскими субтитрами.

«За месяц войны было разрушено 4379 домов. 6,5 миллиона украинцев покинули свои дома. Тысячи были убиты, в том числе . Остановите российский фашизм!» — заявил Зеленский, представляя видео.

Запись начинается с кадров Второй мировой войны, которые сопровождают субтитры: «Когда сталкиваешься со злом, трудно поверить в его реальность. Казалось, что самое чудовищное проявление зла безвозвратно закрепилось только в ужасающих исторических хрониках. Зло не могло вернуться в европейские города, но оно вернулось». После этого в ролике показывают кадры войны России с Украиной.

Видео завершается такими словами: «Зло никогда не останавливается само. Вы это понимаете. Если зло не остановить в Украине, оно придет в каждый европейский дом. . Остановите российский фашизм».

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Зло ніколи не зупиняється саме. Якщо його не зупинити, воно прийде до кожного європейського будинку. Офіс Президента України

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