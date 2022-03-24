Песков рассказал о совещании Совета безопасности РФ с участием Шойгу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором, в числе прочих, был министр обороны Сергей Шойгу.

«Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях.

Также, по словам Пескова, на совещании Совбеза затрагивалась антисанкционная тематика и «было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны».

РИА Новости опубликовали (без звука) видеозапись совещания, проводившегося по видеосвязи, обратив особое внимание на фрагмент экрана с Шойгу.

Накануне журналисты обратили внимание на то, что Шойгу не появлялся в публичном пространстве с 11 марта. Источник «Агентства» в окружении Шойгу объяснил отсутствие министра «проблемами с сердцем». В Минобороны России никак это не прокомментировали.

Минобороны РФ сообщило о совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа, которое провел Шойгу.

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