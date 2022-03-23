Сергей Шойгу не появляется на публике 12 дней (и это 12 из 28 дней войны) В окружении министра рассказали «Агентству» о его болезни

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Алексей Никольский / EPA / Scanpix / LETA

Глава Минобороны России Сергей Шойгу перестал появляться на публике и в СМИ с 11 марта. Первым на это обратил внимание журналист « » Дмитрий Трещанин. Издание «Агентство» подробно изучило активность министра в медиапространстве с начала войны.

11 марта Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, а также вручил награды военным, «отличившимся в специальной военной операции», в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Сообщения об этом — последние в профиле Шойгу на сайте министерства.

Следующие сообщения о Шойгу датируются 18 марта. На сайте Кремля говорится, что глава Минобороны участвовал в совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности, которое проходило по видеосвязи. Фотографии и видео со встречи Кремль не публиковал.

В тот же день Первый канал показал, как Шойгу вручает награды участникам «спецоперации». В репортаже говорилось, что награждение произошло «сегодня», но кадры совпали с теми, которые Минобороны опубликовало 11 марта, заметили журналисты.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды отличившимся военнослужащим Минобороны России

Как отмечает «Агентство», с начала войны и до 11 марта о событиях, в которых Шойгу лично принимал участие, сообщалось раз в несколько дней. За это время российский министр обороны:

поручил создать безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие, и «относиться к ним с уважением» — 24 февраля;

встретился с главой Минобороны Армении Суреном Папикяном — 25 февраля;

встретился с Владимиром Путиным, который поручил привести российские силы сдерживания в режим особого несения дежурства — 27 февраля;

провел селекторное совещание с руководящим составом вооруженных сил, в ходе которого заявил, что российская армия продолжит «спецоперацию» в Украине «до достижения поставленных целей», а также еще раз поговорил с главой Минобороны Турции — 1 марта;

поговорил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем — 4 марта;

поговорил с главой Минобороны Турции — 8 марта.

Обычно Шойгу очень активен в СМИ, пишет «Агентство». В своем расследовании издание называло пиар «главным оружием» министра, которым занимаются обычные сотрудники Минобороны, «большие генералы и частные подрядчики, услуги которых стоят немалых денег».

Среди прочего в материале говорилось, что с приходом Шойгу в Минобороны в 2012 году пресс-служба начала работать круглосуточно, численность ее сотрудников резко выросла, а заместителям Шойгу пришлось отслеживать публикации СМИ и не допускать, чтобы они были негативными.

Источник «Агентства» в окружении Шойгу объяснил отсутствие министра в публичном пространстве после 11 марта «проблемами с сердцем». В Минобороны России эту информацию не комментировали.

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