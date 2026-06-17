10 лет назад все обсуждали Диану Шурыгину и дело о ее изнасиловании. Оно получило огромный резонанс после выпусков ток-шоу «Пусть говорят» Теперь ее обвиняют в распространении порнографии

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Кто такая Диана Шурыгина

В 2017 году Диана Шурыгина стала героиней ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, в котором подробно обсуждалось дело о ее изнасиловании. Эта история получила огромный резонанс.

В апреле 2016-го Шурыгина, которая жила в Ульяновске (в тот момент ей было 16), обратилась в полицию: она обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. Девушка рассказывала, что изнасилование произошло на дне рождения друга Сергея, куда Диану пригласила подруга. До этого Сергей и Диана не были знакомы. Шурыгина рассказывала, что была пьяна, и утверждала, что Сергей применил к ней физическую силу.

В декабре 2016 года Семенова приговорили к восьми годам колонии строгого режима по статьям об изнасиловании и «насильственных действиях сексуального характера». Суд посчитал, что Семенов знал о том, что Шурыгина несовершеннолетняя, и понимал, что она не хочет вступать с ним в сексуальный контакт.

Представители Семенова утверждали, что суд вынес несправедливое решение. По их версии, секс был по обоюдному согласию, а ссадины и синяки на теле Шурыгиной — результат конфликта с отцом, который забирал девушку с вечеринки. После апелляции срок Семенову сократили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

В ток-шоу «Пусть говорят» обратилась семья Семенова. В начале 2017 года на Первом канале вышли несколько выпусков, посвященных этому делу. В них участвовали как сама Шурыгина и ее родственники, так и близкие Семенова.

Зрители и эксперты в студии в основном были настроены против девушки, в комментариях на ютьюбе зрители в большинстве своем поддерживали Семенова и не верили в версию событий, которую излагала Шурыгина. В начале 2018 года Семенов досрочно вышел на свободу (и почти сразу пришел в эфир телеканала «Россия 1»).

Чем Шурыгина занималась после выпусков «Пусть говорят»

После ток-шоу семья Шурыгиных переехала из Ульяновска в Москву — по словам родителей девушки, люди на улице в родном городе не давали им прохода.

Вскоре после съемок Шурыгина начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным, который старше ее на 11 лет. Позднее она вышла за него замуж. Одновременно Шурыгина активно занималась своими соцсетями — и с их помощью зарабатывала. В 2019-м Шурыгина и Шлянин развелись. По ее словам, основной причиной развода стало то, что она не хотела заводить детей.

Новым партнером Шурыгиной стал блогер-миллионер Денис Ребров, отношения с которым у нее начались еще до развода. «За время этого бурного романа Диана успела объездить с возлюбленным несколько стран, увеличила грудь и даже успела полежать в клинике из-за [наркотической] зависимости», — утверждало РИА Новости. В 2021-м таблоиды сообщали, что Шурыгина завела аккаунт на , где «продавала свои откровенные фото и видео».

В начале 2022 года Шурыгина рассталась с Ребровым. В мае 2024-го сообщалось, что Шурыгину задержали в московской квартире вместе с бойфрендом — предпринимателем Святославом Гусевым, — поскольку соседи жаловались на шум. Шурыгина и Гусев должны были пожениться весной 2025 года, но незадолго до свадьбы пара рассталась.

Из-за чего на Шурыгину завели уголовное дело

16 июня 2026 года стало известно, что Троицкий районный суд Москвы отправил Шурыгину под домашний арест. Она проходит по уголовному делу о распространении порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору (пункты «а» и «б» части 3 статьи 242 УК РФ).

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что дело возбуждено из-за публикации интимных фотографий и видео в телеграм-канале, который администрировала Шурыгина. «Комсомольская правда» утверждает, что расследование против нее связано с роликами и фотографиями, которые она распространяла через OnlyFans.

Другие подробности дела неизвестны. Статья, по которой обвиняется Шурыгина, предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.