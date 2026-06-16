На Диану Шурыгину завели дело о распространении порнографии

Диану Шурыгину, получившую широкую известность в России в 2017 году в связи с делом об изнасиловании, заподозрили в распространении порнографии, пишут Mash и Msk1.

В рамках дела, сообщил Mash, по месту жительства Шурыгиной в Москве прошел обыск. Msk1 обнаружил на сайте судов общей юрисдикции Москвы карточку дела, в которой говорится об обыске у Шляниной Д. А. (Шурыгина меняла фамилию после замужества, — прим. «Медузы»).

Обыск проводился в рамках дела по части 3 статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Такое обвинение предусматривает наказание до шести лет лишения свободы или штрафа от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.

Mash пишет, что Шурыгина, вероятно, задержана. Связаться ни с ней, ни с ее матерью телеграм-каналу не удалось.

Святослав Гусев, с которым Шурыгина некоторое время встречалась, заявил Mash, что общие знакомые сообщили ему, что девушка «сидит в тюрьме». Гусев предположил, что обвинения могут быть связаны с публикацией интимного видео. Msk1 напоминает, что Гусев в мае обвинял Шурыгину в краже дорогостоящей техники и денег из его квартиры.

Диана Шурыгина, которой в тот момент было 16 лет, в 2016 году обвинила в изнасиловании 21-летнего Сергея Семенова. Он отрицал свою вину. В конце 2016 года Семенова приговорили к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима. В январе 2017 года приговор смягчили до 3 лет и 3 месяцев лишения свободы. В начале 2018 года Семенов вышел на свободу по УДО.

Шурыгина в 2017 году несколько раз появлялась в эфире телешоу «Пусть говорят» и на некоторое время стала одной из самых обсуждаемых фигур в русскоязычном сегменте интернета. В вине Семенова многие сомневались, учитывая как обстоятельства дела, так и поведение Шургиной на телешоу, которое они считали неискренним.

В последующие годы Шурыгина вышла замуж, развелась и завела блог, а также, как писали российские СМИ, аккаунт на платформе .

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