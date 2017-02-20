Что происходит с Дианой Шурыгиной и почему ее не оставляют в покое

31 января в программе «Пусть говорят» обсуждали историю Дианы Шурыгиной — девушки, изнасилованной на вечеринке. После эфира Диану и ее семью начали травить в интернете; фотографии Шурыгиной с репликами из передачи разлетелись по соцсетям. 20 февраля на Первом канале вышел новый выпуск передачи Андрея Малахова, посвященный Диане. «Очная ставка с насильником. И что она думает про хейтеров в сети?» — так телеведущий анонсировал программу в своем твиттере. Мы посмотрели ее вместо вас и разбираемся, почему история Дианы продолжает всех так волновать.

Еще раз, кто такая Диана Шурыгина?

Диана Шурыгина — 17-летняя жительница Ульяновска, обвинившая в изнасиловании 21-летнего Сергея Семенова. Диана и Сергей познакомились на дне рождения его друга 31 марта 2016 года: молодые люди решили снять для вечеринки коттедж за городом и пригласить туда девушек. Диану на вечеринку позвала подруга; Шурыгина пила водку и утверждает, что сопротивлялась, когда осталась с Сергеем наедине — но он держал ее руки и отказывался слышать «нет».

В декабре 2016-го суд признал вину Семенова и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, однако после апелляции срок был сокращен до трех лет и трех месяцев общего режима. По словам адвоката Шурыгиной, суды первой и второй инстанции установили вину Семенова по показаниям свидетелей, экспертизам и его явке с повинной, но его представители отрицают, что признание вообще было.

И почему об этом заговорили?

Сразу после объявления приговора во «ВКонтакте» появились группы поддержки пострадавшей (сейчас более 10 тысяч подписчиков) и осужденного (более 30 тысяч). Семья Сергея решила бороться с несправедливым, по их мнению, приговором и вынести дело на суд общественности. 31 января в эфире Первого канала показали программу «Пусть говорят» с заголовком «В разгар вечеринки», в которой участвовали как мама и сестра Сергея, так и Диана с отцом, на этот раз фактически в роли обвиняемых. Выпуск получился резонансным: с момента выхода передачи ролик собрал на ютьюбе почти девять миллионов просмотров, что заметно популярнее многих записей программы.

Пусть говорят — В разгар вечеринки. Выпуск от 31.01.2017 Пусть говорят

Что произошло у Малахова?

Зрители и эксперты в студии в основном были настроены против Дианы. Вопросы героине программы всячески подводили к мысли о ее «распущенности»: ее спрашивали, сколько и что она пила в тот день, почему выкладывала в интернет видео, где она «упоротая». Диану и ее семью обвиняли и в корыстных мотивах. По словам матери Сергея Семенова, отец Дианы просил у их семьи миллион рублей в обмен на обещание закрыть дело.

Зрители передачи и комментаторы на ютьюбе тоже, как правило, поддерживают Сергея и осуждают Диану: «Вы на фото посмотрите она же типичная *** Он не виновен я уверен﻿», «Она шкура полная. Я даже смотреть это не могу. Сразу видно она врет, сидит смеется, улыбается… Нарожают таких мразей, а парням страдать… Может, она не одного уже засадила… Фу, шкура﻿».

Почему выступление Дианы Шурыгиной привело к появлению мемов?

Эфир «Пусть говорят» породил поток мемов с Дианой Шурыгиной и ее фразами из передачи: «Чуть-чуть» и «На донышке». Имеется в виду алкогольное опьянение, которое часто считают отягчающим обстоятельством для жертвы насилия. Life использовал крупный кадр Дианы из программы для продвижения своего паблика «ВКонтакте». Сам образ Дианы — прическа и наряд, в котором она была на эфире — стал нарицательным. В Burger King решили, что мем про изнасилованную девушку — хорошая реклама новой акции «Второй Биг Кинг бесплатно» в том же «ВКонтакте». После возмущения в соцсетях пост удалили.

У востребованности подобных мемов, скорее всего, несколько причин. В первую очередь это традиция виктимблейминга: стремление обвинить не насильника, а саму жертву. За этим стоит попытка дистанцироваться от жертвы насилия и от мысли, что это может произойти с любой женщиной вне зависимости от ее поведения. В данном случае жертва «нарушила» сразу несколько правил: сама поехала за город на вечеринку к неизвестным людям, сама пила, сама познакомилась с насильником. Все это вместе с эффектной внешностью и нетипичным образом жертвы (на «Пусть говорят» Диана была с элегантной укладкой и заметным макияжем) вызвало недоверие и сделало ее удобным объектом для нападок.

Почему ее все еще обсуждают?

Мнения по поводу истории Дианы Шурыгиной не просто разделились: сама реакция на событие оказалась проблемной. 20 февраля на Первом канале выходит еще один эпизод «Пусть говорят», посвященный Диане Шурыгиной — «В разгар вечеринки. Продолжение» (запись уже лежит на ютьюбе). На этот раз команда передачи взяла интервью у Сергея Семенова из колонии (он полностью отрицает вину и говорит, что встреча с Дианой разрушила его жизнь), а Диану поддерживает мама (после первого выпуска передачи на нее напали у дома, теперь семье приходится постоянно переезжать). Резко изменилась интонация Андрея Малахова: на этот раз он куда более участливо разговаривает с героиней программы, говорит, что она была «изнасилована второй раз соцсетями».

Диана много плачет, она сменила прическу (ставшую мемом); и все сходятся на мысли, что вот теперь-то, столкнувшись с травлей, она «действительно страдает». Однако в отношении самого изнасилования Шурыгиной в студии по-прежнему мало кто верит. Зрители и эксперты делятся своими представлениями о том, как должна себя вести и чувствовать «настоящая» жертва насилия («когда мою знакомую насиловали, она не просто кричала, а выпрыгнула с третьего этажа»). Звучат призывы сделать выводы: молодым людям — «что не надо с такими девушками идти в комнату», а девушкам — «если вас приглашают в коттедж вечером, это не чтобы в шахматы играть».

Во вторник, 21 февраля, на Первом канале выйдет заключительный выпуск «Пусть говорят» о Диане Шурыгиной.