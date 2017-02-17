Burger King удалил рекламу с образом несовершеннолетней жертвы изнасилования

Сеть ресторанов Burger King убрала из своего сообщества во «ВКонтакте» рекламный постер, на котором использовался образ несовершеннолетней жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной из передачи «Пусть говорят». Картинка, как пишет Medialeaks, была доступна вечером 16 февраля.

На постере, опубликованном 14 февраля, была нарисована девушка без лица, которая делает характерный жест рукой. В эфире Первого канала 17-летняя Шурыгина таким образом показывала, сколько водки она выпила перед тем, как на нее напали. В рекламе жест обозначал, что акция продлится «совсем недолго».

Под материалом администраторы сообщества Burger King в ответ на возмущение пользователей шутили, в том числе по поводу тюремного срока, который получил за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов.

«Медузе» не удалось получить комментарий представителей Burger King по поводу размещения рекламы во «ВКонтакте».