Болельщикам запрещают въезд в США. Билеты на финал стоят 10 тысяч долларов. Иран и Египет не хотят играть «Матч гордости» в поддержку ЛГБТК+ Что происходит перед чемпионатом мира по футболу

Протесты на площади Конституции в Мехико Daniel Cardenas / Anadolu / Getty Images

11 июня начинается чемпионат мира по футболу, который впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Его уже называют одним из самых политизированных в истории. Первая причина — участие сборной Ирана, с которым США уже несколько месяцев ведут войну. Вторая — ужесточение американской иммиграционной политики, из-за чего многие болельщики и даже члены команд не могут попасть на турнир. Рассказываем, что происходит перед началом чемпионата, который совершенно точно станет не только большим спортивным событием.

Иран угрожал бойкотом чемпионата, но все-таки решил отправить сборную в США

Иран отобрался на чемпионат мира еще в марте 2025 года. Он будет выступать в группе G, где сыграет с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Все три матча пройдут в США: два — в Лос-Анджелесе, еще один — в Сиэтле. В прошлом году Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам , в том числе Ирана. Однако для футболистов, тренеров и членов делегаций пообещали сделать исключение.

Ситуация обострилась после начала войны США и Израиля с Ираном в конце февраля 2026 года. Официальные лица в Иране заявляли, что сборная не поедет на чемпионат мира, звучали даже предложения заменить Иран на сборную Италии, которая не смогла отобраться на ЧМ. Но в итоге бойкотировать чемпионат Иран не стал — он только перенес свою тренировочную базу. С разрешения Международной федерации футбола (ФИФА) команда разместится в мексиканском городе Тихуана недалеко от американской границы. Изначально планировалось, что база будет в Тусоне (штат Аризона).

Отправиться на матчи сборной в США смогут далеко не все члены команды Ирана. По данным иранских СМИ, как минимум 15 спортивным чиновникам и сотрудникам команды отказали в американских визах, в том числе главе футбольной федерации страны, его заместителю и руководителю отдела по работе со СМИ. Американские власти утверждают, в свою очередь, что выдали визы всем игрокам и «необходимому вспомогательному персоналу» еще 5 июня — за 10 дней до первого матча команды на ЧМ.

Болельщикам тоже запрещают въезд в США. Кроме того, в страну не пустили арбитра из Сомали

Трудности в США возникают не только у сборной Ирана. Футболистов и персонал команды Узбекистана, которая 8 июня приехала на остров Рандалс (входит в состав Нью-Йорка) на товарищеский матч с Нидерландами, подвергли полному досмотру, когда они выходили из автобуса.

Игроков и персонал сборной Сенегала, вылетавших из Северной Каролины, досматривали прямо на взлетно-посадочной полосе. В федерации футбола Сенегала позже объяснили, что команда подъехала на автобусе сразу к самолету, поэтому досмотр проходил не в аэропорту, а на полосе.

С проблемами столкнулась и сборная Ирака. Нападающего Аймена Хусейна задержали в чикагском аэропорту сотрудники службы безопасности, его допрашивали почти семь часов. Кроме того, 10 часов допрашивали фотографа команды Талала Салаха. У обоих сотрудники американской иммиграционной службы проверили телефоны. В итоге Хусейна пропустили, а фотографу во въезде отказали.

Не сможет принять участие в чемпионате и судья из Сомали Омар Артан (в прошлом году его признали лучшим арбитром Африки). По прибытии в Майами ему отказали во въезде. ФИФА сообщила, что никак не может повлиять на действия американской иммиграционной службы. Артан должен был стать первым в истории арбитром из Сомали, назначенным на матч чемпионата мира.

О проблемах с приездом в США рассказывают и болельщики. На чемпионат не смогли поехать десятки фанатов сборной Шотландии. Граждане Великобритании могут посещать США без визы, но они должны подавать заявку в электронную систему, которая подтверждает право на въезд. Один из болельщиков рассказал BBC News, что собирался посетить матчи Шотландии с Гаити и Марокко, но уже в аэропорту Манчестера, откуда он должен был вылетать, он узнал, что статус его заявки изменился с «одобрено» на «рассматривается», а затем на «поездка не разрешена».

По подсчетам BBC News, с высоким процентом отказов в выдаче въездных документов столкнулись болельщики из как минимум 12 стран-участниц чемпионата мира. Среди них граждане Гаити, Ирана, Сенегала и Кот-дʼИвуара, которые не могут получить визы в США из-за указа Трампа о запрете на въезд.

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Билеты на финал стоят до 10 тысяч долларов

Цена билетов на матчи ЧМ-2026 стала одной из самых обсуждаемых тем чуть ли не за год до его начала. На предыдущих чемпионатах цены оставались неизменными со старта продаж и до конца турнира, но теперь ФИФА ввела динамическое ценообразование — когда растет спрос, растут и цены. ФИФА также создала специальную платформу по перепродаже и обмену билетов, на которой можно продать любой билет по любой цене. При этом, как отмечает Sports.ru, ФИФА берет 15% и с покупателя, и с продавца.

В сентябре прошлого года ФИФА заявляла, что цены начинаются от 60 долларов, а самые дорогие билеты на финал обойдутся в шесть тысяч. Но на первых этапах продаж билеты на игры группового этапа уже стоили от 100 до 575 долларов (на матч открытия Мексика — ЮАР на стадионе «Ацтека» в Мехико — от 560 до 2735). Билеты на 1/16 финала стоили от 220 до 890 долларов, на четвертьфиналы — от 410 до 1690, на полуфиналы — от 455 до 2780, на финал — от 2030 до 8680.

К апрелю цена билета первой категории на финальный матч выросла до 10 тысяч. The Guardian отмечает, что самый дорогой билет на финал ЧМ-2022 в Катаре стоил 1600 долларов.

В конце мая прокуратуры Нью-Йорка и Нью-Джерси начали расследования из-за стоимости билетов. Представителей ФИФА вызовут в суд для дачи объяснений по поводу «искусственно завышенных цен». Президент федерации Джанни Инфантино объяснял рост цен «абсолютно безумным» интересом к турниру.

Иран и Египет отказываются играть «Матч гордости» в поддержку ЛГБТК+ (но, похоже, все-таки сыграют)

26 июня в США отмечается День равенства ЛГБТК+. По этому поводу в Сиэтле решили провести «Матч гордости». Решение приняли еще до жеребьевки. По ее итогам стало известно, что в этот день в Сиэтле сыграют сборные Египта и Ирана. В Египте за гомосексуальные отношения сажают в тюрьму, а в Иране за них могут казнить.

Обе страны выступили против того, чтобы их матч был посвящен защите прав ЛГБТК-сообщества. Футбольная ассоциация Египта в своем письме ФИФА отмечала, что подобное мероприятие противоречит культурным и религиозным ценностям стран, участвующих в матче. Что ответила ФИФА, неизвестно. Впрочем, акцию в поддержку ЛГБТК+ организует не футбольная федерация, а местные власти, и отказываться от ее проведения они не собираются.

В Мексике протесты учителей. Их участники угрожают сорвать матчи

13 матчей чемпионата мира пройдут в трех городах Мексики — Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее. BBC News отмечает, что в стране скептически относятся к способности страны провести их на должном уровне. Возникали вопросы, насколько готовы к турниру обновленный стадион «Ацтека», аэропорт Мехико и система общественного транспорта.

Главная же проблема — обеспечение безопасности. В конце февраля в стране произошли беспорядки и вооруженные столкновения. Они начались после того, как был убит лидер крупнейшего мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо).

Сейчас в стране проходят протесты, организованные профсоюзом учителей. Объявлена общенациональная забастовка. Участники демонстраций требуют повышения зарплаты и изменения пенсионного законодательства. Они вступают в столкновения с полицией. Протестующие не собираются прекращать акции во время чемпионата мира и даже угрожают сорвать матчи.

Протесты учителей в Мексике Felix Marquez / picture alliance / Getty Images

Сотрудники полиции в Мехико преграждают путь протестующим Cristopher Rogel Blanquet / Getty Images Протесты в Мехико за несколько дней до начала чемпионата мира Haaron Alvarez / ObturadorMX / Getty Images

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обещает, что турнир пройдет спокойно. В города, принимающие матчи чемпионата, власти направят около 100 тысяч сотрудников служб безопасности.

«Есть люди, которые хотят нас спровоцировать, и они не обязательно являются учителями. Они хотят, чтобы были репрессии, и добиваются того, чтобы перед открытием чемпионата мира международная пресса писала: „Правительство Мексики репрессирует учителей“. У них ничего не выйдет», — сказала Шейнбаум.

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