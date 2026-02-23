Мексиканские силовики во время операции по задержанию Эль Менчо Felix Marquez / dpa / Scanpix / LETA

22 февраля в Мексике убили 59-летнего Немесио Осегеру Сервантеса, известного как Эль Менчо — лидера картеля «Новое поколение Халиско», одного из крупнейших в стране. Наркобарон погиб во время операции мексиканского военного спецназа в городе Тапальпа (штат Халиско), где базируется его картель. Он был ранен в перестрелке и умер по дороге в больницу. «Медуза» рассказывает, почему его смерть вызвала беспорядки по всей Мексике — и все равно стала победой для властей страны.

Кто такой Эль Менчо

Немесио Осегера Сервантес родился в бедной семье в штате Мичоакан, соседнем с Халиско. Бросил школу в пятом классе, чтобы работать на ферме (его семья выращивала авокадо). В 1980-х нелегально иммигрировал в Калифорнию. Там он начал торговать наркотиками и сел за это в тюрьму почти на три года. После освобождения его депортировали в Мексику, где он недолго работал в полиции, а потом присоединился к могущественному в 1990-х картелю «Миленио». В 1996 году Эль Менчо женился на племяннице основателя картеля Розалинде Гонсалес Валенсии, которая стала не только его супругой, но и партнером по наркобизнесу.

Картель «Новое поколение Халиско» сформировался в 2009-2011 годах из остатков картеля «Миленио», который был связан с куда более могущественной бандой «Синалоа». CJNG быстро перешел от сотрудничества к конкуренции с «Синалоа». Под руководством Эль Менчо картель наладил поставки кокаина и фентанила почти во все штаты США и развил деятельность еще в 40 странах. Сегодня CJNG насчитывает 15-20 тысяч участников и, помимо наркотиков, занимается похищениями людей, незаконной добычей полезных ископаемых и контрабандой мигрантов. Управление по борьбе с наркотиками США называет CJNG и «Синалоа» крупнейшим картелями Латинской Америки.

Управление по борьбе с наркотиками США в 2024 году объявило награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет поймать Эль Менчо TNS / ZUMA Wire / Scanpix / LETA

Эль Менчо годами тщательно скрывался, перемещаясь между штатами Мичоакан и Халиско в сопровождении большой и хорошо вооруженной охраны. Мексиканские силовики пытались задержать наркобарона как минимум пять раз, но ему удавалось уйти. Самая известная попытка задержания Эль Менчо произошла в 2015 году. Тогда члены картеля сбили военный вертолет из гранатомета. Погибли восемь военнослужащих.

Как картель ответил на его убийство

Смерть Эль Менчо вызвала беспорядки по всей Мексике: картели часто отвечают насилием на арест или убийство своих боссов, чтобы показать властям и конкурентам свою силу. Члены CJNG устроили десятки нападений на магазины и отделения банков, перекрыли дороги в 20 штатах, поджигали машины и вступали в столкновениями с полицией. В некоторых городах закрылись банки и магазины, перестал ходить общественный транспорт, школы и университеты отменили занятия. Останавливал работу порт Мансанильо, крупнейший в Мексике на побережье Тихого океана.

Пожалуй, больше всего от беспорядков пострадал город Гвадалахара, столица штата Халиско. Одна из жительниц рассказала, что поехала с мужем и ребенком на прогулку, но наткнулась на блокпост картеля и заметила на обочине дороги другую семью, члены которой были ранены. В соцсетях распространились ролики о панике в аэропорту Гвадалахары. Пассажиры пытались спрятаться, опасаясь возможного нападения картеля.

Сожженные автомобили на трассе в Мексике Ulises Ruiz / AFP / Scanpix / LETA

Ulises Ruiz / AFP / Scanpix / LETA Полиция на месте одного из нападений картеля Gilberto Gallo / Reuters / Scanpix / LETA

Беспорядками были затронуты несколько крупных туристических центров по всей стране, таких как Канкун на побережье Карибского моря и Пуэрто-Вальярта на тихоокеанском побережье. Американец, живущий в Пуэрто-Вальярте, заявил, что увидел сожженные машины, когда возвращался домой. Еще одна местная жительница сообщила, что на ее глазах группа вооруженных людей подожгла автобус, высадив из него водителя.

23 февраля министерство безопасности отчиталось, что в результате ответных акций насилия со стороны картеля в Халиско погибли 25 военнослужащих Национальной гвардии, охранник и сотрудник прокуратуры. Еще 30 человек — членов картеля — также были убиты. В Мичоакане убиты четыре члена картеля, 15 полицейских получили ранения. Всего в семи штатах были задержаны 70 человек.

Почему убийство Эль Менчо — это успех для властей Мексики, который улучшит ее отношения с США

Убийство Эль Менчо называют победой властей Мексики, которые усилили борьбу с картелями под давлением США. Дональд Трамп не раз требовал от президента Мексики Клаудии Шейнбаум предоставить американским войскам возможность вести односторонние, без участия мексиканцев, операции против наркокартелей, но она отвечала отказом. Операцию против Эль Менчо провела мексиканская армия с помощью данных, полученных от США, заявили в Мехико. Источник The Washington Post уточнил, что в захвате участвовала в том числе совместная американо-мексиканская оперативная группа.

Министр обороны Мексики Рикардо Тревилья рассказал, что выследить Эль Менчо удалось благодаря визиту одной из его любовниц. По словам министра, информацию о местонахождении лидера картеля предоставил человек, который отвозил эту женщину в Тапальпу на встречу с Эль Менчо.

Ванда Фельбаб-Браун, эксперт из аналитического Института Брукингса в Вашингтоне, заявила The New York Times, что по своему значению убийство Эль Менчо сравнимо с арестом лидеров картеля «Синалоа» — Хоакина Гусмана (Эль Чапо) в 2016 году, а также его сына и преемника Овидио Гусмана Лопеса в 2023 году. Сейчас они оба находятся под стражей в США: Эль Чапо уже получил пожизненный срок, а его сын еще ждет приговора. При этом Овидио Гусмана Лопеса удалось схватить не с первого раза — в 2019 году члены картеля «Синалоа» отбили его у силовиков, взяв в осаду целый город.

Беспорядки после гибели Эль Менчо перекликаются с этими событиями. Будут ли они продолжаться, зависит от того, смогут ли лидеры CJNG выбрать преемника, который сохранит целостность организации. В противном случае вакуум власти, образовавшийся после смерти Эль Менчо, может расколоть картель и привести к новым столкновениям, считает Ванда Фельбаб-Браун.

Смерть Эль Менчо не уничтожит картель CJNG, но на время частично его парализует, заявил источник The Washington Post в американских правоохранительных органах. «На какое время? Никто не знает», — добавил он.