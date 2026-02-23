В Мексике убит лидер одного из крупнейших наркокартелей Немесио Осегера Сервантес. На улицах начались беспорядки и вооруженные столкновения

Силы специального назначения мексиканской армии провели в штате Халиско операцию, в ходе которой был убит лидер крупнейшего наркокартеля страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес (известен как Эль Менчо), сообщило министерство национальной обороны Мексики.

В армии заявили, что в ходе операции военнослужащие подверглись нападению и открыли ответный огонь. В результате четверо участников картеля погибли на месте, еще трое получили тяжелые ранения и умерли во время авиаперевозки в Мехико. Также были ранены трое военнослужащих.

После убийства Эль Менчо в Халиско начались беспорядки, вскоре охватившие и другие штаты. На улицах начались столкновения между вооруженными группировками и полицией, а также поджоги автомобилей и магазинов и нападения на предприятия. Власти рекомендовали людям оставаться дома, в ряде школ были отменены занятия, а посольства других государств предупредили своих граждан об опасности.

Федеральные власти развернули по всей стране силы безопасности и установили более 250 блокпостов. К вечеру по местному времени они были сняты. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум написала в соцсетях, что «существует абсолютная координация с правительствами всех штатов».

60-летний Эль Менчо был одним из самых разыскиваемых преступников Мексики. По оценкам Госдепартамента США, он обладал крупнейшими в стране возможностями по трафику кокаина, героина и метамфетамина, а также занимался поставками фентанила. Картель CJNG считают ответственным за многочисленные убийства членов конкурирующих группировок и сотрудников мексиканских правоохранительных органов, а также причастным к покушениям на представителей мексиканского правительства. Госдепартамент объявлял вознаграждение до 15 миллионов долларов за информацию, которая может привести к аресту или осуждению Эль Менчо.