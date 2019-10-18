Мексиканский картель взял в осаду город из-за ареста сына наркобарона Эль Чапо. Полиции пришлось его отпустить

Горящие автомобили в Кулиакане после столкновений полиции и наркокартеля. 17 октября 2019 года. EPA / Scanpix / LETA

Национальная полиция Мексики после перестрелки в городе Кулиакан в штате Синалоа арестовала Овидио Гусмана Лопеса — одного из сыновей наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо («Коротышка»). Однако Гусмана-младшего почти сразу отпустили — после того как наркокартель окружил полицию и фактически взял город в осаду.

Министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо заявил, что военизированный патруль Национальной гвардии 17 октября подвергся нападению людей, засевших в одном из домов в Кулиакане. Войдя в дом, полицейские арестовали Овидио Гусмана Лопеса, одного из четырех детей Эль Чапо от второго брака (всего у наркобарона как минимум шесть детей). В 2018 году Соединенные Штаты предъявили Гусману-младшему обвинение в контрабанде кокаина и метамфетамина, сообщает ABC News.

Однако патруль из 30 человек был быстро окружен превосходящими силами наркокартеля и принял решение уйти без арестованного — чтобы защитить жизни полицейских и восстановить спокойствие в городе, где бандиты установили блокпосты и начали интенсивные перестрелки из автоматического оружия, сказал Дурасо.

Местные жители размещают в соцсетях фотографии и видеозаписи перестрелок, а также пикапов с крупнокалиберными пулеметами и людьми в масках, патрулирующими улицы города, отмечает The Guardian. В город вошли усиленные части мексиканской армии и полиции.

¿Qué pasó en Culiacán, Sinaloa? Lo que sabemos hasta ahora Expansión

Секретарь общественной безопасности штата Синалоа Кристобаль Кастаньеда сообщил, что наряду с перестрелками и баррикадами конфликт сопровождался массовым побегом из тюрьмы от 20 до 30 заключенных. «Мы просим людей покинуть улицы, пока не восстановим контроль над городом», — добавил он. Адвокат семьи Гусмана заявил The Associated Press, что «Овидио жив и на свободе».

Эль Чапо, чей картель Синалоа когда-то был признан самым влиятельным наркосиндикатом в мире, в июле 2019 года был приговорен федеральным судом США к пожизненному тюремному заключению.

Петр Лохов