ФБР прослушивало переговоры Эль Чапо по защищенному каналу связи. Агент завербовал его разработчика, выдав себя за члена русской мафии

Хоакин Гусман в сопровождении сотрудников правоохранительных органов в аэропорту Нью-Йорка после экстрадиции в США, январь 2017 года U.S. law enforcement / AP / Scanpix / LETA

ФБР с 2011 года прослушивала переговоры лидера картеля «Синалоа» , завербовав IT-специалиста, создавшего для наркобарона защищенную систему связи. Детали операции были раскрыты на судебных слушаниях агентом ФБР, выступающим на процессе в качестве свидетеля. О них рассказывает The New York Times.

Эль Чапо для переговоров пользовался специальной связью, работающей по технологии IP-телефонии. Ее разработал IT-специалист из Колумбии Кристиан Родригес, с которым наркобарона познакомил один из поставщиков. В ФБР узнали об этом, после чего в феврале 2010 года в Нью-Йорке с Родригесом встретился агент под прикрытием, выдававший себя за члена русской мафии — по легенде он интересовался приобретением аналогичной системы.

Через несколько месяцев бюро смогло склонить Родригеса к официальному сотрудничеству, после чего специалист передал агентам ключи шифрования, а также перенес свои сервера из Канады в Нидерланды — власти этой страны помогали ФБР в проведении слежки. Самому Гусману Родригес объяснил перенос серверов обычной технической необходимостью.

С 2011 по 2012 год ФБР удалось перехватить и расшифровать около 200 звонков Гусмана — The New York Times отмечает, что это одна из самых масштабных операций по прослушиванию главаря преступной организации со времен слежки за . Во время переговоров Гусман открыто обсуждал сделки по продаже многотонных партий наркотиков, а также выплату вознаграждений подкупленным полицейским и чиновникам. Голос наркоторговца был идентифицирован путем сравнения его с известными записями, в частности, с его интервью Шону Пенну для журнала The Rolling Stone.

Суд над Гусманом продолжается с ноября 2018 года — ожидается, что в общей сложности процесс займет около четырех месяцев. В случае, если лидера «Синалоа» признают виновным, он будет отбывать пожизненное заключение в тюрьме особо строгого режима.

