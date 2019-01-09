ФБР прослушивало переговоры Эль Чапо по защищенному каналу связи. Агент завербовал его разработчика, выдав себя за члена русской мафии
ФБР с 2011 года прослушивала переговоры лидера картеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (Эль Чапо), завербовав IT-специалиста, создавшего для наркобарона защищенную систему связи. Детали операции были раскрыты на судебных слушаниях агентом ФБР, выступающим на процессе в качестве свидетеля. О них рассказывает The New York Times.
Эль Чапо для переговоров пользовался специальной связью, работающей по технологии IP-телефонии. Ее разработал IT-специалист из Колумбии Кристиан Родригес, с которым наркобарона познакомил один из поставщиков. В ФБР узнали об этом, после чего в феврале 2010 года в Нью-Йорке с Родригесом встретился агент под прикрытием, выдававший себя за члена русской мафии — по легенде он интересовался приобретением аналогичной системы.
Через несколько месяцев бюро смогло склонить Родригеса к официальному сотрудничеству, после чего специалист передал агентам ключи шифрования, а также перенес свои сервера из Канады в Нидерланды — власти этой страны помогали ФБР в проведении слежки. Самому Гусману Родригес объяснил перенос серверов обычной технической необходимостью.
С 2011 по 2012 год ФБР удалось перехватить и расшифровать около 200 звонков Гусмана — The New York Times отмечает, что это одна из самых масштабных операций по прослушиванию главаря преступной организации со времен слежки за Джоном Готти. Во время переговоров Гусман открыто обсуждал сделки по продаже многотонных партий наркотиков, а также выплату вознаграждений подкупленным полицейским и чиновникам. Голос наркоторговца был идентифицирован путем сравнения его с известными записями, в частности, с его интервью Шону Пенну для журнала The Rolling Stone.
Суд над Гусманом продолжается с ноября 2018 года — ожидается, что в общей сложности процесс займет около четырех месяцев. В случае, если лидера «Синалоа» признают виновным, он будет отбывать пожизненное заключение в тюрьме особо строгого режима.