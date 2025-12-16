Трамп закрыл въезд в США жителям еще пяти стран. Под запретом уже 17 стран
Президент США Дональд Трамп расширил список стран, гражданам которых запрещен въезд в Соединенные Штаты, сообщается на сайте Белого дома 16 декабря.
В список попали Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия. Кроме того, запрет распространяется на обладателей документов, выданных Палестинской автономией.
Кроме того, власти США расширили перечень стран, в отношении граждан которых вводятся частичные ограничения на въезд. В него попали 15 государств: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-дʼИвуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга, Замбия и Зимбабве.
Администрация Трампа заявила, что в этих странах распространена коррупция, а жители имеют поддельные документы.
Трамп в июне своим указом запретил въезд в США гражданам 12 стран, в том числе Афганистана и Ирана, а также ввел частичные ограничения на въезд для граждан еще семи стран, среди которых Куба, Венесуэла и Туркменистан.
Белый дом заявил в ноябре, что перепроверит грин-карты иностранцев из 19 государств — тех же стран, что попали под ограничения в июне. Тогда же Дональд Трамп пообещал остановить миграцию из «всех стран третьего мира».
Об ограничениях объявили после того, как гражданин Афганистана, ранее сотрудничавший с США, выстрелил в двух военнослужащих Национальной гвардии возле Белого дома в конце ноября. Одна из военнослужащих погибла.