Белый дом перепроверит грин-карты иностранцев из 19 государств. Трамп пообещал остановить миграцию из «всех стран третьего мира»

Глава Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу заявил, что президент Дональд Трамп поручил его ведомству провести «полномасштабную и тщательную перепроверку каждой грин-карты каждого иностранца из каждой страны, вызывающей обеспокоенность». Его слова приводит BBC News.

На вопрос, о каких странах идет речь, Эдлоу сослался на указ Дональда Трампа от июня 2025 года, в котором тот запретил въезд в США гражданам 12 стран (Афганистан, Гаити, Иран, Ливия, Йемен, Сомали, Судан и другие) и ограничил въезд гражданам еще семи стран (среди них — Того, Туркменистан, Куба, Венесуэла).

Других подробностей Эдлоу не привел.

Такое заявление Эдлоу сделал через два дня после того, как у Белого дома произошла стрельба, в результате которой ранения получили двое военнослужащих Национальной гвардии США. По подозрению в стрельбе был задержан 29-летний выходец из Афганистана Рахманулла Лаканвал. Одна из пострадавших, 20-летняя военнослужащая Сара Бекстрем, умерла в больнице.

Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что «навсегда приостановит миграцию из всех стран третьего мира», и пообещал выдворить «любого», кто не приносит стране пользы.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф рассказывал, что подозреваемый в стрельбе Рахманулла Лаканвал на родине сотрудничал с правительством США, в том числе с Центральным разведывательным управлением. Лаканвал приехал в США в рамках специальной программы, направленной на переселение тысяч жителей Афганистана, которые помогали американской стороне во время войны в стране и опасались преследований со стороны талибов. Всего в рамках этой программы в США приехали более 70 тысяч человек.

