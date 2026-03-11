Власти Ирана объявили, что сборная не поедет на чемпионат мира по футболу. Он пройдет в США

Сборная Ирана не будет принимать участие в чемпионате мира по футболу, одной из стран-хозяек которого будут США. Об этом заявил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали.

«Учитывая, что этот коррумпированный режим убил нашего лидера [Али Хаменеи], мы ни при каких обстоятельствах не можем участвовать в чемпионате мира по футболу», — сказал министр.

Подал ли Иран официальное уведомление в ФИФА об отказе от участия в ЧМ, пока неясно. Сама международная футбольная федерация не комментировала заявление иранского министра.

С 1950 года ни одна страна добровольно не отказывалась от участия в чемпионата мира. Регламент ФИФА предусматривает денежные штрафы и возможную дисквалификацию сборной за такой отказ.

Чемпионат мира будет проходить с 11 июня по 19 июля. Помимо США, странами-хозяйками будут Канада и Мексика.

Читайте также

Футболистки сборной Ирана не стали петь гимн перед матчем Кубка Азии в Австралии. Их объявили «предательницами» Все (даже Трамп) опасаются, что на родине спортсменкам грозит смерть — и призывают Австралию предоставить им убежище

Читайте также

Футболистки сборной Ирана не стали петь гимн перед матчем Кубка Азии в Австралии. Их объявили «предательницами» Все (даже Трамп) опасаются, что на родине спортсменкам грозит смерть — и призывают Австралию предоставить им убежище