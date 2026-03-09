Футболистки сборной Ирана молчат во время исполнения национального гимна на матче с командой Южной Кореи в рамках Кубка Азии. 2 марта 2026 года. Голд-Кост, Австралия Albert Perez / Getty Images

Правозащитники и болельщики призвали обеспечить безопасность женской сборной Ирана, которая завершила выступление на в Австралии. Они опасаются, что после возвращения на родину спортсменкам может грозить опасность, поскольку во время своего первого матча на турнире те отказались петь национальный гимн.

Женская сборная Ирана по футболу — единственная из стран Ближнего Востока, прошедшая отбор на Кубок Азии. В Австралию для участия в турнире спортсменки прилетели до того, как Израиль и США 28 февраля начали войну с Ираном.

2 марта в своем первом матче на турнире сборная Ирана встречалась с командой Южной Кореи и проиграла со счетом 0:3. Во время исполнения национального гимна иранские футболистки стояли молча, некоторые улыбались. Видео случившегося разошлось по соцсетям и попало в новости.

Был ли поступок спортсменок протестом против властей Ирана или их несогласием с ударами Израиля и США, неизвестно. Сами они никак свои действия не комментировали. Однако в Иране поведение футболисток сочли протестом против властей страны, а официальные иранские СМИ резко раскритиковали девушек. Ведущий одного из государственных каналов Мохаммад Реза Шахбази призвал «строго» наказать спортсменок за «бесчестие и отсутствие патриотизма». Футболисток он назвал «предателями военного времени».

Критика поступка спортсменок в Иране всерьез обеспокоила правозащитников, болельщиков и представителей иранской общины в Австралии. Некоторые опасаются, что если девушки вернутся на родину, им будут грозить обвинения в государственной измене и смертная казнь.

Как ситуацию оценивают сами спортсменки и считают ли они, что им требуется защита, неизвестно. Они не общаются ни с журналистами, ни с правозащитниками.

Во втором матче против Австралии и на третьей, последней, игре против Филиппин иранская команда пела и отдавала честь во время исполнения национального гимна. Появились предположения, что футболисток заставили это сделать члены Корпуса стражей исламской революции ( ), сопровождавшие сборную в составе иранской делегации.

Футболистки Ирана на матче со сборной Филиппин поют гимн и отдают честь. 8 марта 2026 года. Голд-Кост, Австралия Matthew Starling / Sport Press Photo / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Правозащитник и бывший капитан мужской сборной Австралии Крейг Фостер рассказал СNN, что «множество организаций» пытались поговорить со спортсменками, но их к ним не пустили. Он настаивает, что члены делегации Ирана держат спортсменок «в заложниках», запрещая им общаться с представителями иранской диаспоры в Австралии, родственниками, друзьями, правозащитниками и юристами.

«У нас всех есть вполне обоснованные и серьезные опасения за их безопасность. Любая команда, участвующая в турнире под эгидой ФИФА, должна иметь право на безопасность и поддержку», — цитирует его BBC News. По мнению Фостера, Азиатская конфедерация футбола несет ответственность за благополучие игроков сборной Ирана, несмотря на то, что они выбыли из Кубка Азии. «Первое, к чему призывает их австралийское футбольное сообщество, — предоставить игрокам доступ к безопасным сетям поддержки, чтобы они могли конфиденциально сообщить, если чувствуют себя в опасности, и рассказать о своих пожеланиях», — считает правозащитник.

Более 60 тысяч человек подписали петицию к правительству Австралии с требованием обеспечить защиту футболисткам и упростить процедуру предоставления убежища, если спортсменки захотят остаться в стране. Местная диаспора призвала австралийские власти изолировать спортсменок от чиновников делегации Ирана и напрямую поговорить с ними. Реза Пахлави, сын последнего шаха Ирана, проживающий в США, также призвал правительство Австралии «обеспечить безопасность» иранской сборной.

9 марта за футболисток вступился лидер США Дональд Трамп. «Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской сборной Ирана по футболу принудительно вернуться в Иран, где их, скорее всего, убьют», — написал он в соцсети Truth Social. Трамп призвал премьер-министра страны Энтони Албаниза предоставить им убежище, пообещав, что если этого не сделает Австралия, то спортсменок «примут США».

Власти Австралии пока стараются избегать прямого участия в этой дискуссии. Глава МИДа страны Пенни Вонг в ответ на вопрос об иранской сборной сказала, что не хочет комментировать эту ситуацию. Австралия, заявила она, «поддерживает храбрый народ Ирана в его борьбе против угнетения» и выражает солидарность с иранскими женщинами и девочками. При этом министр отметила, что иранский режим жестоко подавляет народ страны.

Эксперты, опрошенные The Guardian, говорят, что пока неясно, что могут сделать власти Австралии для иранских спортсменок. Процедура получения убежища устроена так, что сначала проситель должен сам подать заявление. Но иранские футболистки этого сделать не могут или не хотят — вероятно, из-за давления властей Ирана.

Неизвестно, хотят ли сами футболистки остаться в Австралии. На пресс-конференции после матча с Филиппинами 8 марта главный тренер иранской команды Марзие Джафари заявила: «Мы с нетерпением ждем возвращения. Лично я хотела бы как можно скорее вернуться в свою страну и быть со своими соотечественниками и семьей».

Как отмечал Фостер, многих иранских спортсменок дома ждут семьи, у некоторых в Иране остались дети, которые могут оказаться в уязвимом положении. По его словам, даже если футболисткам предложат остаться в Австралии, многие из них могут отказаться от этой возможности. «Самое важное — это чтобы такое предложение было сделано», — добавил он.

Вечером 8 марта сотни болельщиков окружили автобус иранской женской сборной по футболу, когда он покидал стадион Голд-Коста, скандируя: «Спасите наших девочек». Часть из них утверждают, что как минимум три спортсменки показали международный жест, призывающий к помощи. Речь идет о незаметном способе показать, что вы находитесь в опасности, подняв ладонь, прижав большой палец и согнув остальные четыре пальца. Однако источник CNN близкий к команде, усомнился, что футболистки знают, что означает этот сигнал.

9 марта болельщики пришли к отелю, где живет иранская сборная. В гостинице, пишет BBC News, усилены меры безопасности: полиция дежурила у стойки регистрации. При этом саму команду никто в здании не видел, хотя некоторые члены иранской делегации находились в общих зонах отеля.

Несмотря на то, что авиасообщение с Ираном нарушено из-за войны, болельщики и правозащитники опасаются, что футболисток могут вывезти на родину через третьи страны — Китай, Россию или Малайзию. Пока неясно, когда и куда иранская сборная уедет из отеля.

По данным источника CNN Sports, пять членов женской сборной Ирана по футболу покинули отель и находятся в безопасности под охраной полиции. Правозащитник и член иранской общины в Австралии Хади Карими также заявил The Sydney Morning Herald, что пять футболисток сбежали от остальной команды, а полиция доставила их в безопасное место. Как утверждают правозащитники, сбежавшие спортсменки намерены добиваться убежища в стране.

Трамп также сообщил, что поговорил с премьером Австралии о ситуации с футболистками. Он подтвердил, что пять спортсменок уже в безопасности, «остальные направляются туда же». «Некоторые, похоже, считают, что им нужно вернуться, потому что они переживают за свои семьи: их родственникам угрожают, если спортсменки не вернутся», — добавил президент США, высоко оценив работу австралийских властей.

Ожидается, что министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк даст официальные комментарии по ситуации с иранскими спортсменками 10 марта.