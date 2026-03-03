Иранские футболистки отказались петь гимн перед матчем на Кубке Азии

Футболистки сборной Ирана отказались исполнять гимн своей страны перед первым матчем Кубка Азии, который проходит в Австралии. Спортсменки, пока играла музыка, стояли молча.

Был ли отказ от исполнения гимна протестом против властей Ирана или спортсменки не стали петь из-за ударов США и Израиля по их стране и гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, неизвестно, пишет The Guardian. На вопросы журналистов о войне спортсменки отвечать отказались.

В своем первом матче на Кубке Азии сборная Ирана встречалась с командой Южной Кореи и проиграла со счетом 0:3.

Как отмечает The Guardian, женская сборная Ирана по футболу — единственная из стран Ближнего Востока, прошедшая отбор на Кубок Азии. В Австралию для участия в турнире спортсменки прилетели до того, как США и Израиль 28 февраля начали войну с Ираном.

Кто теперь правит Ираном? Что за переходный совет? И кто станет новым верховным лидером вместо убитого Али Хаменеи? Отвечаем (насколько это возможно) на вопросы о новой структуре власти в стране

