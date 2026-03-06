Из-за войны США и Израиля с Ираном судоходство в Ормузском проливе практически остановилось. По данным аналитической компании Lloydʼs List, в проливе и прилегающих водах (в Персидском и Оманском заливах) застряли около 200 нефтяных танкеров и сотни других судов.

Иран заявил, что любое судно, движущееся через Ормузский пролив, может стать целью его удара. Кого не остановила эта угроза — тех остановил резкий рост страховых тарифов. Кроме того, в регионе очень плохо работают GPS-навигация и связь.

Обычно через пролив проходит больше сотни судов в день, в том числе 40–50 нефтяных танкеров. В первые месяцы 2026 года трафик снизился до нескольких десятков судов в день, а в первую неделю марта — с начала войны — через пролив проходили максимум четыре судна в сутки.

Трафик в Ормузском проливе 4 марта 2026 года M.i.S. / Bernd Feil / IMAGO / Scanpix / LETA

Застрявшие суда в основном стоят в портах и на рейде, постоянно рискуя попасть под обстрел. В таком положении оказались несколько тысяч моряков. Нападению уже подверглись не менее девяти судов. Погибли не менее трех человек.

Вывезти моряков практически невозможно. Во-первых, нельзя бросать суда, из которых многие полностью или частично загружены нефтью — слишком велик риск аварии и разлива. Во-вторых, остановилось не только судоходство, но и авиасообщение.

Через Ормузский пролив проходит 20–25% мирового нефтяного трафика. Остановка этого движения уже привела к скачку цен на нефть — примерно на 20% за неполную неделю войны. Существует опасность нарушения глобальных цепочек поставок, перебоев в мировой энергетике и огромных потерь для всей мировой экономики.

Танкеры на рейде порта Фуджайра в ОАЭ Amr Alfiky / Reuters / Scanpix / LETA

По данным Reuters, о пропуске некоторых судов с Ираном пытается договориться Китай. Речь идет о танкерах, которые везут нефть и сжиженный природный газ в китайские порты. Китай — крупнейший среди немногих внешнеторговых партнеров Ирана. При этом около 45% всей нефти, получаемой Китаем (включая иранскую), проходит через Ормузский пролив.

Reuters отмечает, что один танкер смог ночью пройти через пролив — после того, как в системе отслеживания судов появилась метка, что он принадлежит китайскому владельцу.

С начала войны пролив проходят почти исключительно суда, принадлежащие Ирану или Китаю. Но это также удалось сделать как минимум пяти танкерам, принадлежащим компании Dynacom греческого бизнесмена Георгиоса Прокопиу. Во время прохода через Ормузский пролив они отключали транспондеры, передающие данные о местоположении и идентификации.

Фрахт танкеров, выходящих из Персидского залива, с начала войны подорожал более чем вдвое. По данным агентства Argus Media, один супертанкер, совершающий рейс в Китай, может приносить около 500 тысяч долларов выручки в день, не считая расходов на страхование военных рисков.

Прокопиу — один из крупнейших судовладельцев в мире (у него более 150 судов и для него строят еще 85) — известен готовностью к риску. Например, его компания активно перевозила российскую нефть после начала большой войны России с Украиной. Формально она соблюдала санкционные ограничения — и могла запрашивать очень высокую цену за свои услуги. Украинские власти обвиняли Dynacom в «спонсировании войны».

