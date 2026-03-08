США думают о рейде спецназа в Иран, чтобы взять под контроль полтонны урана. Этого объема хватит для десятка ядерных бомб Есть два варианта: уран могут попытаться вывезти из страны или разбавить до безопасного уровня

Ядерный объект Ирана в Исфахане, под завалами которого, предположительно, находится большой объем высокообогащенного урана; спутниковый снимок от 10 февраля 2026 года Vantor / Reuters / Scanpix / LETA

США и Израиль всерьез обсуждают возможность рейда своего десанта в Иран. Там спецназ должен взять под контроль почти полтонны высокообогащенного урана, пригодного для производства почти десятка ядерных бомб. Сейчас большая часть этого сырья хранится под завалами ядерного объекта в городе Исфахане. В последнее время на объекте появилась техника, которая начала проводить земляные работы — то ли для укрепления защиты от потенциальных ударов, то ли в попытке эвакуации урана. Разведывательные службы США в любом случае обещают не дать Исламской Республике восстановить контроль над сырьем. Вот что рассказывают об активности Ирана в Исфахане и планах наземной миссии источники изданий Axios и The New York Times.

Операция «Уран»: что известно о планах США и Израиля отправить в Иран спецназ?

США и Израиль обсуждают отправку в Иран спецназа, чтобы обеспечить безопасность запасов высокообогащенного урана, хранящихся на территории страны. Об этом сообщило 8 марта издание Axios, ссылаясь на четыре источника, знакомые с ходом дискуссий по этому поводу.

До 12-дневной войны в июне 2025 года, когда ядерная инфраструктура Исламской Республики подверглась масштабным бомбардировкам, Тегеран успел накопить около 440 килограммов сырья, обогащенного до уровня 60%. По расчетам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), этого объема хватило бы для создания примерно десятка бомб. При наличии необходимой инфраструктуры процесс обогащения до «оружейного» уровня в 90% занял бы несколько недель.

Правда, есть ли такая инфраструктура у Ирана сегодня, неизвестно. После летней кампании 2025-го Дональд Трамп уверял, что ядерная программа страны «стерта с лица земли». Тем не менее борьба с ней вновь была заявлена одной из целей новой войны США и Израиля против Исламской Республики.

Что было с ураном по итогам войны 2025-го

Как пишет Axios, американские и израильские власти понимают, что любая операция по захвату урана с высокой степенью вероятности потребует присутствия на территории Ирана их войск, которым придется пробираться через укрепленные подземные сооружения с риском быть атакованными. Чьи именно это будут подразделения и будет ли операция совместной, стороны пока не решили.

Наземная миссия намечена на момент, когда США и Израиль убедятся, что иранские военные больше не представляют для них серьезной угрозы. Более конкретно сроки не оговариваются. Но представитель Минобороны Израиля сообщил Axios, что Трамп и его команда «всерьез рассматривают» возможность отправить спецназ для «выполнения конкретных задач». А в Белом доме изданию уточнили, что изучаются два варианта миссии: полный вывоз урана из Ирана или привлечение экспертов для разбавления сырья до безопасного уровня на месте. Во втором случае в операции наверняка примут участие специалисты-операторы и ученые из МАГАТЭ.

Другой источник отметил, что речь в любом случае идет о «небольших рейдах спецназа — не очень масштабных операциях». И никакого «присутствия войск на местах» не предполагается: «Люди думают о . Но это не то, что обсуждалось [в преддверии нынешней войны]».

Подобные миссии действительно рассматривались командой Трампа еще до начала нынешней фазы конфликта, отметили два источника Axios. Один из американских чиновников так объяснил изданию сложность операции: «Первый вопрос: где [уран] находится? Второй: как нам до него добраться и установить физический контроль?» Уже после того, как военные найдут ответы на эти вопросы, президент, Пентагон и ЦРУ «будут решать, хотим ли мы физически перевезти сырье или разбавить на территории объекта [где оно хранится]».

Источники Axios не уточнили, какой именно объект имеется в виду. Им известно, что после бомбардировок летом 2025-го сырье оказалось под завалами и иранцы сами не могут добраться до своих запасов (тогда же США и Израиль уничтожили почти все центрифуги для обогащения урана).

Тем не менее собеседники издания в США и Израиле заявили, что, по всей вероятности, большая часть накопленного объема находится в подземных туннелях ядерного объекта в городе Исфахане, а остальная часть распределена между двумя другими заводами по обогащению урана в Фордо и Натанзе.

Ядерный объект в Натанзе; спутниковый снимок от 7 марта 2026 года Vantor / AFP / Scanpix / LETA

В ходе нынешней операции эти предприятия не подвергались непосредственным бомбардировкам. Удары наносились по территории, прилегающей к объектам в Исфахане и Натанзе (в первом случае — по входам в подземную часть); вероятно, чтобы перекрыть пути вывоза каких-либо материалов.

Почему вообще США и Израиль вновь озаботились ураном? Отвечает американская разведка

Чуть больше деталей о том, почему власти США и Израиля озаботились судьбой иранского урана именно сейчас, газете The New York Times раскрыли ее источники, близкие к американским разведывательным службам. Согласно секретным отчетам последних, пишет издание, Тегеран пытается восстановить доступ к сырью «через очень узкий проход». Этого прохода тем не менее может хватить для эвакуации из-под завалов контейнеров, где уран хранится в газообразном состоянии.

Источники The New York Times подтвердили, что американские спецслужбы пристально наблюдают за ядерным объектом в Исфахане, чтобы пресечь любую попытку переместить оттуда сырье.

При этом высокопоставленный чиновник на условиях анонимности заявил, что рейд спецназа в нынешний план войны по-прежнему не входит. Издание не исключает, что США все еще могут использовать угрозу наземной операции как рычаг давления на Исламскую Республику, чтобы та отказалась от запасов урана добровольно.

The New York Times также уточняет, что летом 2025 года иранские власти сами засыпали землей входы в подземные сооружения, в том числе сеть туннелей в Исфахане. И если по Фордо и Натанзу американские войска тогда нанесли удары самым мощным оружием из своего неядерного арсенала — бронебойной бомбой Massive Ordnance Penetrator, — то Исфахан был атакован крылатыми ракетами «Томагавк».

Помимо запасов урана, в Исфахане располагался испытательный реактор и установка, где газообразный уран превращался в плотный металл — этот процесс критически важен в производстве ядерного оружия.

Почему ядерная программа Ирана вновь стала поводом для войны

Вскоре после удара летом 2025 года спутники-шпионы высокого разрешения зафиксировали, что Иран перебросил в Исфахан землеройную технику и начал проникать в подземные туннели, сообщили The New York Times американские официальные лица и другие источники, знакомые с разведывательной информацией. На этих секретных спутниковых снимках якобы видно, как техника перемещает землю, прежде насыпанную у входов в туннели, а также видны руины, образовавшиеся в результате ударов «Томагавками».

Анализ коммерческих снимков, проведенный изданием, показал аналогичные результаты: земляные работы в нескольких районах ядерного объекта в Исфахане ведутся — или велись до последнего времени.

На одном участке к северу от главного объекта видны несколько экскаваторов, перемещающих землю. Рабочие выкопали яму, поместили в нее неопознанный предмет под брезентом, а затем закопали его.

В другом месте к северо-востоку от основного объекта до февраля 2026-го не было никакой активности, но затем на снимках стало видно, как, по всей видимости, кран загружает землю в грузовик.

На спутниковых снимках, сделанных в феврале, также видны масштабные земляные работы у нескольких входов в туннели, в том числе в туннель с западной стороны.

Неясно, была ли земля вывезена или перемещена ко входам в туннель для защиты от будущих ударов.

Что важно знать о новой войне

