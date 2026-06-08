Роскомнадзор хочет создать «госVPN», выяснил The Bell Это должен быть единый инструмент обхода блокировок для российских разработчиков. Им самим эта идея не нравится
Роскомнадзор планирует создать единый «госVPN» для российских разработчиков, которые из-за блокировок лишились доступа к зарубежным репозиториям. Это решение было предложено на совещании с представителями российской IT-отрасли, рассказали The Bell источники в двух компаниях, приглашенных на совещание.
Встреча, о которой идет речь, прошла 8 июня. Поводом для нее стали жалобы российских разработчиков софта на то, что из-за блокировок VPN-сервисов они периодически теряют доступ к иностранным инструментам для разработки — в частности, платформе GitHub, репозиториям Linux и Python, графическому редактору Figma.
Роскомнадзор на встрече представлял замглавы ведомства Олег Терляков. Он отказался обсуждать причины блокировок VPN, а в качестве основного решения проблемы предложил «создать единый госVPN со сложной структурой и рекомендовать разработчикам „ходить“ через него». «Тем, кому очень надо, с их точки зрения», — сказал источник The Bell, который был на совещании.
Эту информацию подтвердил еще один собеседник на IT-рынке. «Деталей пока нет — госVPN планируют подробно обсуждать на следующем заседании», — сказал он.
По данным The Bell, на совещании разработчикам было предложено «поддерживать оперативное взаимодействие» и «заводить инциденты, которые Роскомнадзор будет в ручном режиме решать». Также в РКН агитировали за создание отечественного репозитория свободного ПО.
По словам собеседников The Bell, предложение РКН не вызвало энтузиазма у разработчиков. «Это только поможет „санкционным блокировкам“», — сказал один источник. «Отрезать россиян от международных инструментов разработки будет еще проще, если все начнут ходить через один и тот же VPN», — считает другой.
«И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко, и сама идея выглядит стремно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?» — сказал собеседник The Bell в одной из IT-ассоциаций, который тоже в курсе идеи о «госVPN».