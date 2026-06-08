Роскомнадзор хочет создать «госVPN», выяснил The Bell Это должен быть единый инструмент обхода блокировок для российских разработчиков. Им самим эта идея не нравится

Игорь Иванко / AFP / Scanpix / LETA

Роскомнадзор планирует создать единый «госVPN» для российских разработчиков, которые из-за блокировок лишились доступа к зарубежным репозиториям. Это решение было предложено на совещании с представителями российской IT-отрасли, рассказали The Bell источники в двух компаниях, приглашенных на совещание.

Встреча, о которой идет речь, прошла 8 июня. Поводом для нее стали жалобы российских разработчиков софта на то, что из-за блокировок VPN-сервисов они периодически теряют доступ к иностранным инструментам для разработки — в частности, платформе GitHub, репозиториям Linux и Python, графическому редактору Figma.

Роскомнадзор на встрече представлял замглавы ведомства Олег Терляков. Он отказался обсуждать причины блокировок VPN, а в качестве основного решения проблемы предложил «создать единый госVPN со сложной структурой и рекомендовать разработчикам „ходить“ через него». «Тем, кому очень надо, с их точки зрения», — сказал источник The Bell, который был на совещании.

Эту информацию подтвердил еще один собеседник на IT-рынке. «Деталей пока нет — госVPN планируют подробно обсуждать на следующем заседании», — сказал он.

По данным The Bell, на совещании разработчикам было предложено «поддерживать оперативное взаимодействие» и «заводить инциденты, которые Роскомнадзор будет в ручном режиме решать». Также в РКН агитировали за создание отечественного репозитория свободного ПО.

По словам собеседников The Bell, предложение РКН не вызвало энтузиазма у разработчиков. «Это только поможет », — сказал один источник. «Отрезать россиян от международных инструментов разработки будет еще проще, если все начнут ходить через один и тот же VPN», — считает другой.

«И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко, и сама идея выглядит стремно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?» — сказал собеседник The Bell в одной из IT-ассоциаций, который тоже в курсе идеи о «госVPN».